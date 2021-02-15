В Украине проведут масштабную индексацию пенсий: кто ничего не получит

С 1 марта 2021-го в Украине должны провести осовременивание (индексацию) пенсий примерно на 11%. Однако данное нововведение коснется не всех украинцев. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

Индексация пенсий - фото из открытых источников

Согласно данным издания, грядущая индексация не будет проведена для тех украинцев, кому государственные выплаты назначены согласно другим законам. К примеру, осовременивание не коснется военных, ученых, государственных служащих и других категорий населения. Более того, власть намерена повысить лишь расчетный размер выплат. И если ее размер значительно ниже прожиточного минимума, то повышения может и не произойти.

Источник приводит пример: в 2020 году для более восьми миллионов пенсионеров провели индексацию. В наступившем году это число может быть меньше: часть граждан получили доплаты, которые и без того увеличили расчетный размер пенсии.

К примеру, пенсионеры, которые получают 9090 гривен, могут рассчитывать на прибавку к выплатам в размере около 1000 гривен. В издании сообщают, что размер повышения будет разниться, потому как будет зависеть от размера заработных плат. Например, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 гривен. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 гривен получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 гривен – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тысяч граждан. Еще 2 млн 100 тысяч пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили единожды выплаты в размере 2410 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине через 30 лет пенсия может составлять не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. По словам главы Министерства социальной политики, в стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии.









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