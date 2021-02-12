Через 30 лет пенсия составит 18% зарплаты - Минцсоцполитикы

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Таисия Ерохина
В Украине через 30 лет пенсия может составлять не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная "Правительственному курьеру".
Фото из открытых источников
По словам главы Министерства социальной политики, в стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии.
Поэтому рассматривают вариант подкрепить солидарную пенсионную систему в Украине накопительной. Внедрить обязательный накопительный уровень Минсоцполитики предлагает для людей с тяжелыми и вредными условиями труда с 2022 года, а для остальных чуть позже — с 2023 года.
Как сообщила Лазебная, сумма взноса в начале составит всего 2% зарплаты ежемесячно. Дополнительно к этим взносам на свой счет каждого участника системы 2% ежемесячно будет платить работодатель.
Как сообщал ранее портал "Комментарии", Верховная Рада приняла закон о электронных трудовых книжках. О сути закона, его важность и проблемные моменты нашему изданию рассказали эксперты. В частности, новый документ предусматривает так называемые автоматические пенсии, но есть нюансы.
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