Через 30 лет пенсия составит 18% зарплаты - Минцсоцполитикы

В Украине через 30 лет пенсия может составлять не более 18% заработной платы, тогда как сейчас — 29%. Об этом сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная "Правительственному курьеру".

Фото из открытых источников

По словам главы Министерства социальной политики, в стране с такой демографической ситуацией, теневым рынком труда и трудовой миграцией, как в Украине, не может существовать только солидарный уровень пенсии.

"Если ничего не менять, через 30 лет пенсия будет составлять не более 18% заработной платы. Сейчас — 29%. А раньше было даже 56%", — заявила Лазебная.

Поэтому рассматривают вариант подкрепить солидарную пенсионную систему в Украине накопительной. Внедрить обязательный накопительный уровень Минсоцполитики предлагает для людей с тяжелыми и вредными условиями труда с 2022 года, а для остальных чуть позже — с 2023 года.

Как сообщила Лазебная, сумма взноса в начале составит всего 2% зарплаты ежемесячно. Дополнительно к этим взносам на свой счет каждого участника системы 2% ежемесячно будет платить работодатель.

"Нижней границы по возрасту здесь не будет. Формулируем: "с первого рабочего места". Верхнюю возрастную границу предлагаем установить так: люди в возрасте 50+ сами будут решать, хотят ли они быть участниками накопительной пенсионной системы или нет", — отметила министр.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", Верховная Рада приняла закон о электронных трудовых книжках. О сути закона, его важность и проблемные моменты нашему изданию рассказали эксперты. В частности, новый документ предусматривает так называемые автоматические пенсии, но есть нюансы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!