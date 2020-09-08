В Украине рекордно подешевели арбузы

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Татьяна Веремеева
В Украине в течение последней недели на рекордные 20%
снизились цены на арбузы. Оптовые цены на ягоду составляют 1,2-3 грн за кг. Об
этом сообщает Украинская
плодоовощная ассоциация.
В организации отмечают, что в сентябре цены на арбузы
достигли минимального показателя за весь сезон. Основной причиной снижения
стоимости ягоды называют рост предложения на рынке. Сейчас заканчивается сбор
урожая поздних сортов арбузов в Херсонской и Николаевской областях. Кроме того,
производители сообщают, что в этом году урожай поздних арбузов практически не
пострадал. В итоге на рынок сейчас в относительно больших объемах поступает
качественная продукция.
Ранее "Комментарии" писали, что полакомиться арбузами
можно не только летом, но и зимой. Но для этого, их нужно правильно засолить в
банках, чтобы они получились сочными и вкусными. Соленые арбузы - необычная
закуска для любого стола, так что быстрее
записывайте рецепт.
Также мы писали, что во фруктах, некоторых овощах, ягодах
и меде содержится
изомер сахара – фруктоза, – который при высокой концентрации в организме не
только вызывает лишний вес, но и провоцирует венозное расширение на ногах,
сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником, ряд воспалительных
процессов и даже панические атаки.
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