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Главная Новости Бизнес экономика В Украине рекордно подешевели арбузы
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В Украине рекордно подешевели арбузы

На рынок поступают большие партии качественных арбузов

сегодня, 20:34
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине в течение последней недели на рекордные 20% снизились цены на арбузы. Оптовые цены на ягоду составляют 1,2-3 грн за кг. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.

В Украине рекордно подешевели арбузы

В организации отмечают, что в сентябре цены на арбузы достигли минимального показателя за весь сезон. Основной причиной снижения стоимости ягоды называют рост предложения на рынке. Сейчас заканчивается сбор урожая поздних сортов арбузов в Херсонской и Николаевской областях. Кроме того, производители сообщают, что в этом году урожай поздних арбузов практически не пострадал. В итоге на рынок сейчас в относительно больших объемах поступает качественная продукция.

Ранее "Комментарии" писали, что полакомиться арбузами можно не только летом, но и зимой. Но для этого, их нужно правильно засолить в банках, чтобы они получились сочными и вкусными. Соленые арбузы - необычная закуска для любого стола, так что быстрее записывайте рецепт.

Также мы писали, что во фруктах, некоторых овощах, ягодах и меде содержится изомер сахара – фруктоза, – который при высокой концентрации в организме не только вызывает лишний вес, но и провоцирует венозное расширение на ногах, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с позвоночником, ряд воспалительных процессов и даже панические атаки.


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