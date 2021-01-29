В Украине резко подорожает еще один продукт: в чем причина

В Украине в скором времени изменятся цены на хлеб – стоимость продукта увеличится на 10-15 процентов. Подорожание себестоимости продукта спровоцировано подорожанием электроэнергии. Об этом на своей странице в социальных сетях написал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Украине подорожает хлеб. Фото: unsplash

Он опубликовал на Facebook публикацию, в которой говорится, что была проведена конференция Министерства развития экономики, торговых сетей и поставщиков. На ней обсуждали вопрос возможного поднятия цен.

"Существенное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15 процентов, которые в ближайшее время увидим на ценниках в магазинах", – говорится в сообщении.

Кабмин на данный момент занимается поиском решения, которое поможет предотвратить быстрый рост стоимости хлебобулочных изделий. В том числе, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда, однако быстро это сделать не получится.

Также известно, что рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25 процентов. Это будет связано с поднятием закупочных цен на зерновые. Кукуруза – 7 тысяч за тонну, пшеница – до 8 тысяч гривен за тонну.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине повысилась цена на популярный напиток. Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. По истечению 10 дней после публикации постановления оно вступает в силу. Следовательно, с 26 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

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