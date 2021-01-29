В Украине резко подорожает еще один продукт: в чем причина

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Любовь Блажко
В Украине в скором времени изменятся цены на хлеб – стоимость продукта увеличится на 10-15 процентов. Подорожание себестоимости продукта спровоцировано подорожанием электроэнергии. Об этом на своей странице в социальных сетях написал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
В Украине подорожает хлеб. Фото: unsplash
Он опубликовал на Facebook публикацию, в которой говорится, что была проведена конференция Министерства развития экономики, торговых сетей и поставщиков. На ней обсуждали вопрос возможного поднятия цен.
Кабмин на данный момент занимается поиском решения, которое поможет предотвратить быстрый рост стоимости хлебобулочных изделий. В том числе, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда, однако быстро это сделать не получится.
Также известно, что рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25 процентов. Это будет связано с поднятием закупочных цен на зерновые. Кукуруза – 7 тысяч за тонну, пшеница – до 8 тысяч гривен за тонну.
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