logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.01.2021

BTC/USD

37396.23

ETH/USD

1416.57

LTC/USD

142.42

НБУ 29.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине резко подорожает еще один продукт: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине резко подорожает еще один продукт: в чем причина

Себестоимость этой продукции значительно увеличилась

сегодня, 13:40
Автор:

Любовь Блажко

В Украине в скором времени изменятся цены на хлеб – стоимость продукта увеличится на 10-15 процентов. Подорожание себестоимости продукта спровоцировано подорожанием электроэнергии. Об этом на своей странице в социальных сетях написал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В Украине резко подорожает еще один продукт: в чем причина

В Украине подорожает хлеб. Фото: unsplash

Он опубликовал на Facebook публикацию, в которой говорится, что была проведена конференция Министерства развития экономики, торговых сетей и поставщиков. На ней обсуждали вопрос возможного поднятия цен.

"Существенное увеличение стоимости сырья, газа и электроэнергии для производителей хлеба и хлебобулочных изделий привело к росту себестоимости на 10-15 процентов, которые в ближайшее время увидим на ценниках в магазинах", – говорится в сообщении. 

Кабмин на данный момент занимается поиском решения, которое поможет предотвратить быстрый рост стоимости хлебобулочных изделий. В том числе, через интервенции из государственного резерва и Аграрного фонда, однако быстро это сделать не получится.

Также известно, что рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25 процентов. Это будет связано с поднятием закупочных цен на зерновые. Кукуруза – 7 тысяч за тонну, пшеница – до 8 тысяч гривен за тонну. 

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине повысилась цена на популярный напиток. Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. По истечению 10 дней после публикации постановления оно вступает в силу. Следовательно, с 26 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/doroshenkoolexiy/posts/749714219277310
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ