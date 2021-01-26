Не менее 109 гривен: в Украине повысилась цена на популярный напиток

Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. По истечению 10 дней после публикации постановления оно вступает в силу. Следовательно, с 26 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Украине повысилась цена на популярный напиток. Фото: eg.ru

Игристые вина и газированные теперь обойдутся украинцам в 109 гривен минимум. Вермуты и другие натуральные напитки будут теперь стоить от 49 гривен (минимальная розничная цена).

Добавим, Кабинет министров 13 января поднял минимальную цену на игристые вина, которые производятся в Украине. А именно – на 20 гривен.

Ранее Кабинет министров повышал стоимость алкогольных напитков в 2018. Получается, что за 2019-20 годы цены на спиртное в Украине практически не менялись. Согласно данным Госстата, цена за 1 литр украинского вина – 66,3 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", в Украине резко выросла цена на еще один продукт. В Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов сообщили о резком подорожании красной икры. Так, цена на продукт повысилась на 20%. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации Дмитрий Загуменный.

Также мы писали, в Украине значительно подорожает мясо. Директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал о подорожании свинины в 2021 году. По словам эксперта, средняя цена в 2021 году на этот вид мяса составит 47,5 грн/кг. По его словам, на рынке смогут удержаться фермеры, себестоимость свиней которых будет 35 грн/кг.

Николая Бабенко считает, что в первые три месяца наступившего года цены на свиней будут колебаться в пределах 30-35 грн/кг, а уже со второго квартала начнется повышение к 40-45 грн/кг.

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