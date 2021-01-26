Не менее 109 гривен: в Украине повысилась цена на популярный напиток

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Любовь Блажко
Кабинет министров установил новый размер минимальных розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. По истечению 10 дней после публикации постановления оно вступает в силу. Следовательно, с 26 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
Украине повысилась цена на популярный напиток. Фото: eg.ru
Игристые вина и газированные теперь обойдутся украинцам в 109 гривен минимум. Вермуты и другие натуральные напитки будут теперь стоить от 49 гривен (минимальная розничная цена).
Добавим, Кабинет министров 13 января поднял минимальную цену на игристые вина, которые производятся в Украине. А именно – на 20 гривен.
Ранее Кабинет министров повышал стоимость алкогольных напитков в 2018. Получается, что за 2019-20 годы цены на спиртное в Украине практически не менялись. Согласно данным Госстата, цена за 1 литр украинского вина – 66,3 гривен.
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