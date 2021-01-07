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Главная Новости Бизнес финансы В Украине значительно подорожает мясо: цена за кг в 2021 году
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В Украине значительно подорожает мясо: цена за кг в 2021 году

По словам экспертов, прогноз цен на 2021 год для большинства свиноводов неутешительный

сегодня, 11:53
Автор:

Елизавета Черных

Директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал о подорожании свинины в 2021 году. По словам эксперта, средняя цена в 2021 году на этот вид мяса составит 47,5 грн/кг. По его словам, на рынке смогут удержаться фермеры, себестоимость свиней которых будет 35 грн/кг. 

В Украине значительно подорожает мясо: цена за кг в 2021 году

ФОТО: Из открытых источников

Николая Бабенко считает, что в первые три месяца наступившего года цены на свиней будут колебаться в пределах 30-35 грн/кг, а уже со второго квартала начнется повышение к 40-45 грн/кг. Эксперт спрогнозировал, что к лету поголовья свиней значительно уменьшится, вследствие чего может наступить дефицит, тогда цена за килограмм может вырасти до 55-60 грн. 

Согласно прогнозам эксперта, средняя цена на свинину в 2021 году составит 47,5 грн/кг. 

Николай Бабенко подчеркнул, что на образование цен на свинину в наступившем году влияет курятина, которая имеет низкую себестоимость. Также эксперт уверяет, что причиной повышения цены является открытие в 2021 году рынка земли. 

Напомним, что совсем скоро в Украине значительно подорожает еще один необходимый в каждом доме продукт. Эксперты сообщают о подорожании муки, а произойдет оно из-за того, что в этом году аграрии собрали невысокий урожай зерновых. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что с 1 января в Украине значительно подорожала холодная вода. Тарифы возросли для более 40 населенных пунктов. Как известно, с начала нового года цены увеличились до 14,74 гривны за водоснабжение и 9,55 гривны за водоотвод. То есть в общем украинцам придется заплатить 27,35 гривны за каждый потребленный кубометр.  Такое повышение тарифов объясняется ростом зарплат, а также увеличением цен за электроэнергию на 12%. 





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Источник: https://association-mg.com.ua/novyny/355-svinarstvo-2021-prograti-ne-mozhna-vigrati-babenko
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