В Украине резко выросла цена на еще один продукт

Язык
Coinspot 08.01.2021
BTC/USD
41020.15
ETH/USD
1260.05
LTC/USD
172.87
НБУ 08.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов сообщили о резком подорожании красной икры. Так, цена на продукт повысилась на 20%. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации Дмитрий Загуменный.
Подорожание продуктов - фото из открытых источников
Руководитель отметил, что на Аляске сезон промышленности икры горбуши и кеты длится с конца июня до мая. В результате этого цена продукт не меняется с октября до мая.
Дмитрий Загуменный также рассказал, что икру форели в Украину экспортирует Норвегия, Финляндия и Дания. Данную икру на украинском рынке можно наблюдать круглогодично.
Директор Ассоциации также отметил, что на ценообразование в первую очередь влияет количество выловленной рыбы, а также частично может влиять курс гривны к доллару:
Сейчас стоимость икры горбуши на украинском рынке равна в пределах 1,8-2 тысяч гривен за килограмм, икра кеты – 2-2,4 тысяч гривен за килограмм, а икра форели – 1,4-1,6 тысяч гривен.
Напомним, что ранее директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал о подорожании свинины в 2021 году. По словам эксперта, средняя цена в 2021 году на этот вид мяса составит 47,5 грн/кг. По его словам, на рынке смогут удержаться фермеры, себестоимость свиней которых будет 35 грн/кг.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что со следующего года возрастет цена на муку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости