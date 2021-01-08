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Главная Новости Бизнес финансы В Украине резко выросла цена на еще один продукт
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В Украине резко выросла цена на еще один продукт

На ценообразование может влиять курс гривны к доллару

сегодня, 12:47
Автор:

Елизавета Черных

В Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов сообщили о резком подорожании красной икры. Так, цена на продукт повысилась на 20%. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации Дмитрий Загуменный. 

В Украине резко выросла цена на еще один продукт

Подорожание продуктов - фото из открытых источников

Руководитель отметил, что на Аляске сезон промышленности икры горбуши и кеты длится с конца июня до мая. В результате этого цена продукт не меняется с октября до мая.

Дмитрий Загуменный также рассказал, что икру форели в Украину экспортирует Норвегия, Финляндия и Дания. Данную икру на украинском рынке можно наблюдать круглогодично. 

Директор Ассоциации также отметил, что на ценообразование в первую очередь влияет количество выловленной рыбы, а также частично может влиять курс гривны к доллару: 

"Если сравнивать с прошлым сезоном, то надо сказать, что на стоимость влияет в первую очередь количество рыбы, которая приходит к берегам на нерест. В этом году рыбы пришло на 30-40% меньше, поэтому стоимость икры выше", — подытожил Загуменный.

Сейчас стоимость икры горбуши на украинском рынке равна в пределах 1,8-2 тысяч гривен за килограмм, икра кеты – 2-2,4 тысяч гривен за килограмм, а икра форели – 1,4-1,6 тысяч гривен. 

Напомним, что ранее директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал о подорожании свинины в 2021 году. По словам эксперта, средняя цена в 2021 году на этот вид мяса составит 47,5 грн/кг. По его словам, на рынке смогут удержаться фермеры, себестоимость свиней которых будет 35 грн/кг. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что со следующего года возрастет цена на муку. 


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Источник: https://agronews.ua/news/v-ukraini-rizko-vyrosly-tsiny-na-chervonu-ikru/
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