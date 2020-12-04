В Украине резко подорожала икра: в чем причина

В этом году цена на красную икру увеличилась на 20 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Сообщается, что ее стоимость зависит от курса доллара к гривне. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

Красная икра. Фото: unsplash. Студия Bermix

Специалист объяснил, что сезон промысла икры горбуши и кеты на Аляске (США) проходит с июня по сентябрь, а это значительно отражается на цене, когда закупаешь икру в октябре-мае.

Он добавил, что важную роль также играет курс доллара к гривне. На данный момент цена икры горбуши достигает 1,8-2 тысяч за килограмм, икры кеты – 2-2,4 тысяч за килограмм, икры форели – 1,4-1,6 тысяч за килограмм.

"Если сравнивать с прошлым сезоном, то надо сказать, что на стоимость влияет в первую очередь количество рыбы, которая приходит к берегам на нерест. В этом году рыбы пришло на 30-40% меньше, поэтому стоимость икры выше", – сказал Дмитрий.

Например, икра форели приходит с Дании, Норвегии, Финляндии, и является аквакультурной, поэтому на полках супермаркетов ее можно найти весь год. К тому же, она может быть дешевле в закупке, нежели в прошлом году, потому что из-за пандемии коронавируса ресторанно-гостиничный бизнес приостановил свою работу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ТОП продуктов, цены на которые увеличились. Подорожание продуктов в Украине, вероятно, процесс постоянный. По крайней мере, только за октябрь некоторые продукты питания поднялись в цене фактически на четверть. Впрочем, есть отдельные позиции, которые подешевели, среди них — овощи. Такие данные приводит Государственная служба статистики.





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