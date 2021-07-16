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Главная Новости Бизнес экономика В Украине синхронно растет экспорт с импортом, но негативное сальдо торговли увеличивается
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В Украине синхронно растет экспорт с импортом, но негативное сальдо торговли увеличивается

За 5 месяцев текущего года экспорт с импортом выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

сегодня, 14:47
Автор:

Андрей Ройко

В Украине четыре месяца подряд растет экспорт и импорт (см. рисунок). При этом в январе-мае текущего года экспорт товаров составил 24 млрд 607,7 млн долларов, или 126,1% по сравнению с январем-маем 2020 года. А вот импорт за тот же период времени вырос на такой же уровень в процентах — на 26,1% и составил — 25 млрд 685,9 млрд долларов США. Таким образом, импорт превышает экспорт, а отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло с 859 млн. долларов в январе-мае прошлого года до 1 млрд 078,2 млн долл. в январе-мае текущего года. Об этом сообщается на сайте Главного управления Госстатистики.

В Украине синхронно растет экспорт с импортом, но негативное сальдо торговли увеличивается

Экспорт-импорт Украины в 2020-2021 годах, данные Госстат

В общем, коэффициент покрытия экспортом импорта в Украину за первые пять месяцев прошлого и 2021 был одинаков и составлял 0,96. То есть импорт на 4% превышал экспорт. Это не хороший знак для экономики страны и оказывает соответствующее давление на обесценение национальной валюты.

Такой рост внешней торговли все же стоит частично оценивать сквозь призму стагнации экономики и остановки экспортно-импортных операций со странами мира при значительных карантинных ограничений весной-летом прошлого года. Хотя это больше повлияло на падение импорта, чем экспорта.

Внешнеторговые операции Украины с начала года проводились с партнерами из 220 стран мира.   

В то же время, за последние несколько лет резко уменьшился украинский экспорт в Россию — на 73% по сравнению с 2013-м годом, о чем уже сообщали "Комментарии".                                                                                                                                                                          


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Источник: http://ukrstat.gov.ua/
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