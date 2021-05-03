В Украине скоро подешевеет популярный продукт

Из-за пасхальных праздников в Украине резко подорожали яйца. Однако их цена скоро упадет. Об этом сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

Цены на продукты 2021: ожидается снижение цены на популярный товар. Фото: babruysk.by

По словам эксперта, цены на яйца могут снизиться на 10-15%.

Светлана Литвин подчеркнула, что дальнейший рост цен на этот продукт сдержала поздняя Пасха в сочетании с поступлениями от домохозяйств. Ожидать снижения цен стоит сразу после праздников. Однако их падение будет не очень стремительным.



Аналитик заявила, что цена не будет очень опускаться, поскольку сейчас производители тратят большие суммы денег на комбикорма и зерновые культуры.

Стоит отметить, что в этом году пасхальная корзина обошлась украинцам в среднем в 700 гривен. То есть цены на продукты увеличились от 15% до 18% по сравнению с 2020 годом. Больше всего прибавили в стоимости яйца. В праздничный период за них пришлось отдавать до 38 гривен за десяток.

Ранее сообщалось, как за год изменились цены на жилье в Киеве. В гривне цены на столичные квартиры повысились на 30%. В долларах стоимость недвижимости увеличилась на 4-5%. В среднем за квадратный метр в Киеве придется заплатить почти 1,1 тысячи долларов. Подробнее о ценах на недвижимость можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что будет с ценами на бензин в мае. Ситуация с ценами на топливо в Украине остается напряженной.

Почему могут подняться или снизиться цены на бензин и дизель в этом месяце? Какие факторы играют здесь важную роль? "Комментарии" разобрались в этих вопросах вместе с гендиректором ТД "SunOil" (сеть АЗС) Леонидом Косянчуком. Мнение эксперта читайте здесь.

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