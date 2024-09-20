В Украине стартует проект поддержки микро, малого и среднего бизнеса: детали

В Украине стартует новый проект "UA Global: Etsy Start", направленный на развитие микро, малого и среднего бизнеса. Инициатива поможет украинским предпринимателям начать или масштабировать продажи на популярной платформе товаров ручной работы Etsy.



Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: сайт Минэкономики

В рамках проекта будут выбраны 500 украинских предпринимателей, которые пройдут обучение по созданию онлайн-магазина на Etsy, получат поддержку в развитии продаж, а также возможность использовать ресурсы для продвижения товаров. Участникам будут предоставлены стипендии в размере $1000 от Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", сертификаты на $100 для рекламы на Etsy и промокоды на логистические услуги от Укрпочты. Кроме этого, будет оказана менторская поддержка по таможенным и логистическим вопросам.

Проект осуществляется при поддержке USAID совместно с общественной организацией TECHBUREAU и в партнерстве с Укрпочтой и Офисом развития предпринимательства и экспорта. Проект "UA Global: Etsy Start" направлен на поддержку предпринимателей, стремящихся развивать свой бизнес через экспорт и выходить на международные рынки.

Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины, отметила, что развитие микро, малого и среднего бизнеса является важным элементом устойчивости украинской экономики. Она подчеркнула важность поддержки выхода бизнеса на международные рынки, а также признательность партнерам за активное участие в этой программе.

Микро, малые и средние предприятия обеспечивают устойчивость украинской экономики, создавая две трети добавленной стоимости и 80% рабочих мест. Одна из целей правительства – поддержка выхода бизнеса на новые рынки. Это также одна из целей стратегии развития МСП на 2024-2027 годы, утвержденная Правительством. Благодаря ее реализации планируется увеличить количество экспортеров до более чем 35 тысяч, а объем экспорта достигнет 60 миллиардов евро, из которых 35 миллиардов евро будет приходиться на ЕС, – отметила Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины.

Руководитель Программы USAID Олеся Залуская также отметила, что это уже второй проект по поддержке украинских производителей, после которого более 14 000 украинских предпринимателей присоединились к платформе Etsy.

Напомним, по итогам 17-й волны программы "Собственное дело" в 2024 году 39 ветеранов и их партнеры получили гранты на общую сумму 19 миллионов гривен для открытия или развития бизнеса. В общей сложности государство выделило 500 миллионов гривен для поддержки участников боевых действий и их семей.