В Украине только половина масложировой отрасли работает легально — эксперт

В результате российской войны в Украине увеличился объем теневой доли масложировой отрасли. Почти половина игроков работают в темную и выводят деньги из страны. Об этом сообщил эксперт, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации общин Иван Слободяник.

Только половина масложировой отрасли работает легально (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что объем легального масложирового рынка составляет примерно 50%. Это преимущественно крупные аграрные компании, специализирующиеся на переработке масличных культур. Другие покупают семена подсолнечника у фермеров за наличные, импортируют их и оставляют выручку на зарубежных счетах.

Рост "тени" эксперт связал с войной и разницей между официальным и неофициальным курсом доллара. "Когда курс НБУ 36,6 гривен за доллар, а в обменниках под 40 гривен – фермеру выгодно продать продукцию за кэш. Параллельно из-за войны увеличился спрос разных дельцов на вывод валюты из страны. Фактически, таким образом, отмывают деньги. Дают недобропорядочным импортерам наличные, те покупают за них подсолнечник и затем сбрасывают средства на счет за границей. Потери для государства от этого колоссальны", — заявил Иван Слободяник.

Ссылаясь на данные Нацбанка, он сообщил, что общие объемы невозврата валютной выручки в Украину составляют около 5 млрд долларов. Из них 4 млрд долларов приходятся на подсолнечное масло и зерно. Как следствие, бюджеты всех уровней недополучают существенные средства. "Фермерство – традиционный источник наполнения бюджетов сельских и поселковых общин. Такая стремительная "тенизация" этого сектора экономики может привести к невыполнению бюджетов общин. От этого же зависит и нормальная работа местного самоуправления, и социальная поддержка людей. Понятно, что во время войны это особенно важно", – добавил Иван Слободяник.

По данным ассоциации "Укролияпром", в марте-августе 2021/22 маркетингового года экспорт семян подсолнечника из Украины достиг небывалых объемов и превысил 1,6 млн. тонн. Это в 10 раз больше, чем в 2020/21 мг. По оценке ассоциации, такое стремительное наращивание экспорта семян подсолнечника безосновательно и угрожает отечественным предприятиям, производящим продукцию с добавленной стоимостью, — подсолнечного масла и шрота.

Кризис усугубляет снижение экспортных пошлин с 10% до 3,6%, что было предусмотрено соглашением о свободной торговле Украины с Европейским Союзом. Как следствие, более 70% украинских семян подсолнечника импортируются именно в страны ЕС, где перерабатываются и продаются дальше в страны мира. Это создает Украине проблемы со сбытом готовой продукции масла и шрота — и уже поставило отечественных производителей на грань убыточности, сообщил директор Укролияпром Степан Капшук.

" Когда у нас купили 1,6 млн т подсолнечника, а это примерно 700-800 тыс. т масла, то Европа сказала, что ей наше масло не нужно. А для чего? Она уже его сама сделала из нашего подсолнечника… Почему болгарские заводы должны работать и отправлять 140 тыс. тонн шрота в Китай, производимого из украинского подсолнечника? Но ведь это наш рынок", — заявил Капшук в интервью изданию UkrAgroConsult .

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