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В Украине только половина масложировой отрасли работает легально — эксперт

Иван Слободяник сообщил, что объем легального масложирового рынка составляет примерно 50%

сегодня, 17:37
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Автор:

Лиля Воробьева

В результате российской войны в Украине увеличился объем теневой доли масложировой отрасли. Почти половина игроков работают в темную и выводят деньги из страны. Об этом сообщил эксперт, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации общин Иван Слободяник.

В Украине только половина масложировой отрасли работает легально — эксперт

Только половина масложировой отрасли работает легально (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что объем легального масложирового рынка составляет примерно 50%. Это преимущественно крупные аграрные компании, специализирующиеся на переработке масличных культур. Другие покупают семена подсолнечника у фермеров за наличные, импортируют их и оставляют выручку на зарубежных счетах.

Рост "тени" эксперт связал с войной и разницей между официальным и неофициальным курсом доллара. "Когда курс НБУ 36,6 гривен за доллар, а в обменниках под 40 гривен – фермеру выгодно продать продукцию за кэш. Параллельно из-за войны увеличился спрос разных дельцов на вывод валюты из страны. Фактически, таким образом, отмывают деньги. Дают недобропорядочным импортерам наличные, те покупают за них подсолнечник и затем сбрасывают средства на счет за границей. Потери для государства от этого колоссальны", — заявил Иван Слободяник.

Ссылаясь на данные Нацбанка, он сообщил, что общие объемы невозврата валютной выручки в Украину составляют около 5 млрд долларов. Из них 4 млрд долларов приходятся на подсолнечное масло и зерно. Как следствие, бюджеты всех уровней недополучают существенные средства. "Фермерство – традиционный источник наполнения бюджетов сельских и поселковых общин. Такая стремительная "тенизация" этого сектора экономики может привести к невыполнению бюджетов общин. От этого же зависит и нормальная работа местного самоуправления, и социальная поддержка людей. Понятно, что во время войны это особенно важно", – добавил Иван Слободяник.

По данным ассоциации "Укролияпром", в марте-августе 2021/22 маркетингового года экспорт семян подсолнечника из Украины достиг небывалых объемов и превысил 1,6 млн. тонн. Это в 10 раз больше, чем в 2020/21 мг. По оценке ассоциации, такое стремительное наращивание экспорта семян подсолнечника безосновательно и угрожает отечественным предприятиям, производящим продукцию с добавленной стоимостью, — подсолнечного масла и шрота.

Кризис усугубляет снижение экспортных пошлин с 10% до 3,6%, что было предусмотрено соглашением о свободной торговле Украины с Европейским Союзом. Как следствие, более 70% украинских семян подсолнечника импортируются именно в страны ЕС, где перерабатываются и продаются дальше в страны мира. Это создает Украине проблемы со сбытом готовой продукции масла и шрота — и уже поставило отечественных производителей на грань убыточности, сообщил директор Укролияпром Степан Капшук.

" Когда у нас купили 1,6 млн т подсолнечника, а это примерно 700-800 тыс. т масла, то Европа сказала, что ей наше масло не нужно. А для чего? Она уже его сама сделала из нашего подсолнечника… Почему болгарские заводы должны работать и отправлять 140 тыс. тонн шрота в Китай, производимого из украинского подсолнечника? Но ведь это наш рынок", — заявил Капшук в интервью изданию UkrAgroConsult .



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