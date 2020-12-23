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Главная Новости Бизнес экономика В Украине введут новые штрафы: за что будут наказывать
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В Украине введут новые штрафы: за что будут наказывать

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины разработали новый законопроект

сегодня, 20:27
Автор:

Любовь Блажко

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины создали законопроект, согласно которому значительно вырастут штрафы за экологические нарушения. 

В Украине введут новые штрафы: за что будут наказывать

В Украине введут новые штрафы. Фото: unsplash

Проект изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях (КУАП) планируется внести в Верховную Раду как можно скорее. Такое заявление сделал Роман Абрамовский, министр экологии. 

Специалист объяснил, что в ближайшее время планируется увеличение штрафов за нарушение экологических вопросов. Он добавил, что в некоторых случаях штрафы вырастут в десятки раз. 

Речь идет о браконьерстве и преступлениях должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.

Такое решение было принято по той причине, что штрафы не менялись в Украине 1997 года. А те, что есть на данный момент, настолько незначительные, что они теряют свою эффективность. Ведь вряд ли можно остановить нарушителей и браконьеров, если штрафы составляют 17 и 32 гривны, уверен Абрамовский. 

Этот законопроект рассматривается в правовом комитете Рады, уже проводится голосование.

"Мы дали концепцию, обоснование своей позиции, теперь согласовываем, по каким направлениям и насколько будут повышены штрафы. Очень рассчитываю, что в первом квартале следующего года этот законопроект будет принят как закон", — резюмировал министр экологии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Кабмин предлагает ввести штрафы до 8500 тысяч гривен за нарушение самоизоляции во время карантина. Незадолго до полного локдауна, который в Украине собираются вводить уже с 8 по 24 января следующего года, в Кабинете Министров  предложили немного ужесточить наказание невыполнение должных норм в этот период. То есть, штрафовать недобросовестных граждан, которые намерено будут нарушать режим обязательной самоизоляции в карантин.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/711937.html
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