В Украине введут новые штрафы: за что будут наказывать

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Любовь Блажко
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины создали законопроект, согласно которому значительно вырастут штрафы за экологические нарушения.
В Украине введут новые штрафы. Фото: unsplash
Проект изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях (КУАП) планируется внести в Верховную Раду как можно скорее. Такое заявление сделал Роман Абрамовский, министр экологии.
Специалист объяснил, что в ближайшее время планируется увеличение штрафов за нарушение экологических вопросов. Он добавил, что в некоторых случаях штрафы вырастут в десятки раз.
Речь идет о браконьерстве и преступлениях должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.
Такое решение было принято по той причине, что штрафы не менялись в Украине 1997 года. А те, что есть на данный момент, настолько незначительные, что они теряют свою эффективность. Ведь вряд ли можно остановить нарушителей и браконьеров, если штрафы составляют 17 и 32 гривны, уверен Абрамовский.
Этот законопроект рассматривается в правовом комитете Рады, уже проводится голосование.
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