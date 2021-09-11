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В Украине выпустят банковские карты для криптовалютних расчетов

Украинские стартаперы планируют в ближайшее время начать продавать токены своего проекта Weld Money

сегодня, 21:39
Автор:

Лилия Боровая

В Украине выпустят банковские карты для криптовалютних расчетов

Оборот криптовалют, фото из открытых источников

В Украине скоро выпустят карты Weld Money, владельцы которых смогут быстро и удобно осуществлять криптовалютніе расчеты. Об этом сообщает "Mind UA", со ссылкой на специалиста по борьбе с финансовым мошенничеством, партнера международной аудиторской компании Crowe и одного из разработчиков стартапа Weld Money, Артема Ковбеля.

Один из секретов Weld Money заключается в том, что к картам платежных систем Visa или Mastercard по умолчанию будут подключены криптовалютные кошельки — USDT или USDC.

А вот подключить Ethereum, Биткоин или другие виртуальные активы владельцы Weld Money смогут по своему усмотрению.

Среди анонсированных "плюсов" карт Weld Money и поддержка такими популярными платежными сервисами как Google Pay и Apple Pay, то есть возможность осуществлять расчеты смартфоном или другим приспособленным для этого гаджетом.

Стартап Weld Money заявил о своем создании и амбциях прошлым летом, а на этот сентябрь разработчиками запланировано запустить публичную продажу токенов. Их приобретение позволит владельцам получить не за 100 долл., а совершенно бесплатно премиальную карту Visa Infinite, комиссия которой составит 1,5%, а не 3%, как у владельцев обычных карт.

К тому же, сейчас разработчики украинского стартапа работают над проработкой мобильного приложения для Weld Money.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада Украины поддержала легализацию виртуальных активов. По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это позволит детенизировать криптовалютний рынок в Украине и привлекать на отечественный рынок международные биржи.


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Источник: https://mind.ua/news/20231003-ukrayinskij-startap-rozroblyae-servis-dlya-shvidkoyi-oplati-kriptovalyutami
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