В Украине выпустят памятные банкноты по случаю 30-летия Независимости государства

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Лилия Боровая
500 гривен, фото из открытых источников
Национальным банком Украины в пятницу, 20 августа, будут запущены в оборот две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Оба вида банкнот содержат все элементы защиты, идентичные банкнотам того же номинала, которые уже находятся в обороте. Тем не менее, главное отличие – памятная айдентика, которая нанесена на памятные банкноты особой оптически переменной краской, меняющей цвет в зависимости от угла наклона банкноты.
Тираж обоих видов памятных банкнот составляет всего по 30 тыс. штук каждого образца. Фактическая стоимость памятных банкнот несколько выше номинальной – "особые" 100 грн., обойдутся украинцам в 114 грн., а цена "праздничных" пятисот гривен составит 512 гривен.
Приобрести лимитированные 100 или 500 гривен можно в онлайн-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО "АБ" РАДАБАНК ", АО" ТАСкомбанк".
Примечательно, что банкноты, приуроченные к 30-летию дня оглашения Украины Независимым суверенным государством, имеют пока самый высокий номинал среди других памятных банкнот.
Так, в 2011 году, 20-ю годовщину создания Нацбанка Украины отметили выпуском памятной банкноты номиналом 50 гривен, а в 2016 году, накануне 160-летия со дня рождения выдающегося украинского писателя Ивана Франко мир увидел памятную банкноту номиналом 20 гривен, на которой изображен сам известный во всем мире писатель-"каменяр".
Ранее "Комментарии" сообщали, что с 22 июля в оборот запущена новая 5-гривневая монета "Маяки Украины".
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