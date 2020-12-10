В Украине вырастут пенсии: кому повезет

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Таисия Ерохина
Украинцы в грядущем году начнут получать повышенные пенсии. О повышении размера пенсий с 1 января 2021 года сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.
Фото из открытых источников
Первое повышение будет с 1 января, сообщила глава Минсоцполитики. Как напомнила Лазебная, в сентябре было принято соответствующее постановление, которое позволило спланировать министерству свои расходы и понять, как предусматривать на следующий год повышение пенсий.
По ее словам, повышение минимальной пенсионной выплаты будет существенным — на 400 грн.
Напомним, в декабре в Украине выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Отныне сумма прожиточного минимума составит 1769 гривен. Напомним, что ранее эта выплата была меньше на 57 гривен. Пересчет пенсий и прожиточного минимума произойдет автоматически. Пенсии будут повышаться с учетом сверхнормативного стажа человека, доплаты до минимального размера пенсий, повышений, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума.
Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, могут ли "дыры" в госбюджете угрожать задержками зарплат и пенсий для украинцев.
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