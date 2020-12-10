В Украине вырастут пенсии: кому повезет

Украинцы в грядущем году начнут получать повышенные пенсии. О повышении размера пенсий с 1 января 2021 года сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная.

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Первое повышение будет с 1 января, сообщила глава Минсоцполитики. Как напомнила Лазебная, в сентябре было принято соответствующее постановление, которое позволило спланировать министерству свои расходы и понять, как предусматривать на следующий год повышение пенсий.

"Первое повышение будет 1 января. Оно будет касаться пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и которые имеют стаж 30 лет у женщин и 35 у мужчин", — сообщила руководительница Минсоцполитики.

По ее словам, повышение минимальной пенсионной выплаты будет существенным — на 400 грн.

"То есть если сегодня у кого-то пенсия 2000 грн, то с января она повысится до 2400 грн, — привела пример Лазебная. — Таков первый шаг будет сделан. Далее мы надеемся, что примем индексацию, она запланирована, на июнь есть дополнительная программа повышения пенсий тем пенсионерам, кому исполнилось 85 лет. Главное, чтобы хватило экономического ресурса".

Напомним, в декабре в Украине выросли прожиточный минимум и пенсии украинцев. Отныне сумма прожиточного минимума составит 1769 гривен. Напомним, что ранее эта выплата была меньше на 57 гривен. Пересчет пенсий и прожиточного минимума произойдет автоматически. Пенсии будут повышаться с учетом сверхнормативного стажа человека, доплаты до минимального размера пенсий, повышений, рассчитываемые исходя из прожиточного минимума.

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, могут ли "дыры" в госбюджете угрожать задержками зарплат и пенсий для украинцев.

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