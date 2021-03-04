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Главная Новости Бизнес экономика В Украине взлетели цены на свинину
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В Украине взлетели цены на свинину

В феврале рост цен составил более 20%

сегодня, 16:16
Автор:

Елизавета Черных

В феврале в Украине значительно выросла в цене свинина. Эту информацию сообщили в Ассоциации свиноводов Украины, передает ТСН. 

В Украине взлетели цены на свинину

В Украине взлетели цены на свинину - фото из открытых источников

В частности,  прошлом месяце стоимость этого вида мяса увеличилась на 20%. Специалисты сообщают, что тенденция к росту цены на свинину сохранится до третьего квартала этого года.

В издании отмечают, если в конце января стоимость килограмма живого веса составлял 38 гривен, то сейчас — около 46 гривен за килограмм.

Напомним, что в Украине продолжается тенденция к росту цен на продукты питания. В частности, на свинину и молочные продукты. Почему это происходит, "Комментариям" рассказал заместитель главы Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук. По словам специалиста, цены на свинину возросли незначительно, однако ожидать дальнейшего роста цен не стоит. Эксперт считает, что подорожание мяса связано с кризисом в области свиноводства, который начался в 2020 году. А вот подорожание молочных продуктов, по словам эксперта, происходит в результате дефицита сырья.

Накануне мы также писали, что индекс потребительских цен на мясные продукты в феврале 2021 составил 100,50%. По сравнению январем данная категория продуктов подорожали — в среднем стоимость увеличились на 0,50%. В частности, за месяц средние цены на сало выросли на 7,62%, на мясо (свинина, курятина, говядина) на 1,05%. А вот средние цены на колбасы в прошлом месяце снизились на 0,02%.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, почему повышаются цены на украинских АЗС и чего ждать украинцам в ближайшее время,




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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-vzleteli-ceny-na-svininu-1737193.html
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Обусуждения

Олександр

сегодня, 16:30

Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer

Алина

сегодня, 16:18

Ну хоть электричество не подняли и на том спасибо https://kosatka.media/category/elektroenergiya/news/shmygal-tarif-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-v-aprele-skoree-vsego-ostanetsya-1-68-grn-za-kvt-chhttps://kosatka.media/category/elektroenergiya/news/shmygal-tarif-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-v-aprele-skoree-vsego-ostanetsya-1-68-grn-za-kvt-ch

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