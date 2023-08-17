В Украине за содействие России внесли в черный список известную группу компаний

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список "международных спонсоров войны" китайскую группу компаний Alibaba Group, которая в частности владеет платформой онлайн-коммерции AliExpress. Об этом сообщают "Комментарии".

НАПК против "Алибабы"

Как объяснили в агентстве, основанием для внесения стало то, что эта группа компаний из КНР не прекращает работу в РФ, передает DW. Alibaba владеет рядом компаний, а на территории России наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, которой руководит дочерняя российская компания из группы Alibaba "Алибаба.КОМ(РУ)".

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"По состоянию на 2023 год компания продолжает ведение дел в России, предоставляя международную площадку для продаж зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составила 16,3 миллиарда рублей (около 160 миллионов долларов)", — отмечают в НОК.

Кроме того, Alibaba предоставляет свои платформы для продажи товаров из вывезенной с оккупированных территорий Украины меди, поясняют в НАПК. В агентстве ссылаются на апрельскую новость агентства Reuters, в котором сообщалось, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 миллиона долларов у временно оккупированного Дебальцевского завода металлургического машиностроения в период с 8 октября 2022 года года. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаемые на платформах Alibaba, указывает НАПК.

В настоящее время в списке международных спонсоров войны находятся 33 компании. Больше всего – из Китая.

Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; она также владеет одной из самых больших в мире инфраструктур для облачных вычислений, имеет активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. Компания действует, прежде всего, в Китайской Народной Республике. Штаб-квартира находится в Ханчжоу.

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