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В Украине задолженность за коммуналку резко выросла: сколько задолжали потребители

Украинцы задолжали за коммунальные услуги 72,6 млрд. гривен

сегодня, 21:20
Автор:

Лиля Воробьева
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С начала действия отопительного сезона долги украинцев по уплате жилищно-коммунальных услуг снова начали увеличиваться. Уже к концу ноября задолженность населения составила немалую сумму -72,6 млрд гривен, увеличившись за один месяц на 7,0 млрд гривен. Об этом сообщили представители государственной службы статистики нашей страны.

В Украине задолженность за коммуналку резко выросла: сколько задолжали потребители

Украинцы задолжали за коммуналку огромную сумму (фото из открытых источников)

При этом, по обнародованной информации украинского статистического ведомства, исключительно на 30 ноября задолженность наших земляков за предоставленные услуги по снабжению и распределению голубого топлива составляет 29,2 млрд гривен. Долги за использованную тепловую энергию и горячую воду достигают 23,3 млрд. гривен.

Также Госстат информирует, что общая задолженность по полученной услуге централизованного водоснабжения и водоотвода составляет 6,4 млрд гривен. За управление многоквартирными домами украинцы должны уплатить сумму в размере 5,6 млрд гривен. Задолженность за услугу по снабжению и распределению электроэнергии стоит на оговоренное время украинцам 6,9 млрд гривен.

Наименьшая задолженность по коммунальной услуге по обращению с бытовыми отходами. Ее общая сумма 1,3 млрд. гривен.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  стало известно, на сколько подорожала "коммуналка" за год. Графики удорожания коммунальных услуг опубликовал Госстат. Ровно за год тарифы выросли на 57 процентов. За октябрь 2020 г. жителям Украины в целом пришли счета на погашение задолженности за коммунальные услуги на сумму 11 млрд грн. В октябре текущего года украинцы заплатили за пользование "коммуналкой" на сумму свыше 9 млрд грн (около 82%) из начисленных сумм.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/zf/zaborg/arh_zab_2021u.htm
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