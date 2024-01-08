В Украине запускают стратегию доходов: действительно ли вырастут налоги

27 декабря правительство согласовало "Национальную стратегию доходов" (НСД) до 2030 года. Этот документ будет определять, как государство будет жить следующие шесть лет и финансировать свои потребности, уменьшая зависимость от партнеров. Один из пунктов, который обращает на себя внимание, касается изменений, которые будут касаться повышения налогов.

Налоги. Фото: из открытых источников

В частности, после изменений в работе НСД государство перейдет к повышению налогов. Стратегия предполагает ряд шагов. В частности, запрещение упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Третью группу объединят со второй, а для находящихся на ней юридических лиц в течение трех лет будут постепенно повышать ставку налога до 18%. В дальнейшем компаниям запретят пользоваться этой системой.

Следует ожидать повышения ставок упрощенной системы для физлиц-предпринимателей. Для ФЛП, которые находятся во второй и третьей группах (а после реформы – на объединенной второй группе), введут диверсифицированные ставки – от 3% до 17% дохода в зависимости от вида деятельности.

Состоится сужение первой группы упрощенной системы. Количество видов деятельности, которым можно заниматься на упрощенной системе налогообложения, сузят. Единый налог для первой группы будет пересмотрен: вместо фиксированной суммы предприниматели будут платить процент от дохода. Ставки налога для "упрощенцев" четвертой группы (агропроизводители) повысят, а налогооблагаемую базу расширят. Это должно стимулировать компании переходить на общую систему налогообложения.

Все "упрощенцы" обяжут пользоваться РРО и вести учет происхождения товаров.

Также следует ожидать введения прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ: одна или две более высокие ставки будут применяться к той части дохода лица, которая будет превышать определенный установленный законом уровень. Размер этих ставок, как и предельные размеры доходов, пока не известны.

Правительство планирует провести реформу системы налоговых льгот и скидок. Получать возмещение уплаченного налога предлагают затраты на самостоятельное улучшение жилищных условий, собственное дело, лечение, образование. Планируется введение европейских правил налогообложения налогом на прибыль предприятий (в частности, по налогообложению роялти).

В планах – гармонизация законодательства о НДС с директивами ЕС. В частности, минимизация льгот по НДС, гармонизация ставок и администрирование этого налога. Повышение акцизов на горючее, алкоголь, табачные изделия до минимального уровня ставок, действующего в ЕС. В дальнейшем государство будет изучать международный опыт введения акциза на сладкие напитки. Введение последнего планируется с 2027 года. Повышение ставки налогообложения экологическим налогом выбросов углерода (это мероприятие планируется реализовать после окончания войны).

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