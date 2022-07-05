В Украине заявили о цифровизации таможни: смогут ли технологии преодолеть коррупцию

Руководитель украинского правительства Денис Шмигаль на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано заявил, что в Украине проводят цифровизацию в разных сферах для предотвращения коррупции и анонсировал реформу на таможне. По его словам, если люди не будут контактировать со служащими на таможне, это уберет коррупционные риски. Но поможет ли цифровизация на таможне победить коррупцию и навести порядок? Что нужно сделать Украине, чтобы победить коррупцию на таможне? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

В Украине анонсировали цифровизацию таможни (фото из открытых источников)

Цифровизация может привести к улучшению ситуации на таможне, но коррупция – это еще и ментальность

Доктор права, адвокат Иван Либерман не исключает, что цифровизация может привести к улучшению ситуации на таможне. Но не до полного уничтожения коррупционных рисков.

"Потому что, для полного уничтожения коррупции на таможне необходимо максимально убрать оттуда людей. По любым вопросам. Все, что можно, следует делать искусственному интеллекту. А люди и те же животные, (собаки) должны просто помогать ему, – считает эксперт. – Нам нужна тотальная цифровизация страны как таковой. Только так можно преодолеть бюрократию и коррупцию. Чиновничьи структуры необходимо уменьшать процентов на 70-80".

Коррупция – это еще и ментальность, – объясняет Иван Либерман. Она должна исчезнуть в уме у граждан. Когда они за то, чтобы что-то ускорить, "решить", перестанут предлагать ответственным лицам деньги, когда сами будут нести за это ответственность – ситуация наладится. Но на это нужно время.

Следует учитывать также такой нюанс, – продолжает эксперт. – У нас чаще всего все отлично прописывают в законодательстве. Однако есть такая ядовитая фраза, как "кроме…". И начинается. "За исключением каких-то категорий, групп, ситуаций…" и так далее. Этот список могут раздувать до бесконечности. В результате вполне здоровая инициатива не приносит ожидаемого результата".

Должны быть понятны правила игры для всех участников



Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что цифровизация поможет несколько снизить риск коррупции. Но, по его мнению, должны быть ясны правила игры для всех участников. Чтобы эта цифровая услуга реально упростила их, а не усложнила (когда, например, придется нанимать специалистов, которые помогут разобраться по существу нововведений).

Также следует обратить внимание, что у нас борьба с коррупцией стала в последнее время более выгодным (в денежном смысле) занятием, чем коррупция. У нас миллиарды гривен идут на САП, НАБУ, ВАКС, в то время как эти средства гораздо важнее перенаправить на противостояние российской агрессии, в поддержку экономики. Тем более, что результативность антикоррупционных органов, мягко говоря, желает лучшего. При том, что они еще дублируют функции Генпрокуратуры и ГБР", – отмечает эксперт.

По его мнению, минимум контактов с чиновниками может дать положительный эффект в борьбе со взяточничеством. Но на таможне достаточно сложные процедуры. И без физического участия людей ее деятельность невозможна.

"Тот же груз надо осматривать. И во время этого обзора проверки задекларированной в электронной форме информации, вполне возможны коррупционные риски, – объясняет Сергей Войченко. – Например, вы задекларировали, что ввозите в Украину авто из США или Европы, пережившее ДТП, за 8 тысяч гривен или 8 тысяч долларов. Указали, что там нет бампера, фар, еще чего-нибудь. А по факту пытаетесь протащить через границу практически новый автомобиль. Таможенник при осмотре увидел, что данные в декларации не соответствуют действительности. Он имеет два варианта: либо он подтверждает указанные вами данные (за определенную плату), либо нет. Как на этом этапе поможет цифровизация?

Победить коррупцию на украинской таможне можно только полностью сменив страну, уверен эксперт. Переформатировав правила игры. Начав реально наказывать всех за каждое правонарушение. Несмотря на чины.

"Пока что же у нас, как в оркостане (РФ) – какой бы набор запчастей не дали – получаются нищее "Жигули". Какие бы законы мы ни принимали – коррупция процветает. И если не начать за нее сажать всех и вся, так и будет продолжаться", – резюмирует Сергей Войченко.

Каждая новая объявленная реформа таможни откидала ее на годы

Десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко отмечает:

"В последние десять лет каждая новая объявленная реформа таможни откидала ее на годы назад. Имея динамическую и эффективную Таможенную Службу в 2010 году, мы к 2022 году получили импотентную государственную структуру с никудышным институциональным статусом и таким же управлением".

По мнению эксперта, отсутствие разумной государственной программы по сохранению и развитию таможни страны, бесконечные кадровые ротации ее руководства, засилье политических "хотелок" практически уничтожили профессиональное таможенное дело.

"Говорю это абсолютно ответственно, – отмечает Анатолий Макаренко. – Если у руководства правительства есть реальная и понятная программа не очередной пиар-реформы, а сохранения и развития Таможенной Службы страны, я – "за". А если это очередной поток славословия с высоких трибун и дальнейшее разрушение таможни, на самом деле, комментировать нечего".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Гостаможня запустила онлайн-сервис для жалоб.





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