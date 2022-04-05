В Украине значительно подорожали продукты: как изменились цены

В нашей стране после начавшейся российской агрессии ощутимо выросли цены почти на все наименования товаров продовольственной группы. Об этом информируют в Госпродслужбе.

Некоторые продукты в Украине подорожали на треть (фото из открытых источников)

Здесь отмечают, что выросли цены на самые необходимые наименования пищевых продуктов, которые каждый день покупают украинцы. В частности, буханка пшеничного хлеба стала дороже на 28,5 процента, буханка ржано-пшеничного на — 12,5 процента. Гречка выросла на 25,5%, макароны от отечественных производителей – на 24,5 процента. Подсолнечное масло выросло на 11,9 процента, лук подорожал на 27,2 процента. Так же стали стоить больше и другие пищевые продукты.

"Нарушения были установлены в каждом втором хозяйствующем субъекте. По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа платежных терминалов", — отмечают представители Госпродпотребслужбы.

Здесь отмечают, что работающие в этой сфере предприниматели должны реализовать перечень товаров, которые являются для людей существенно социально значимыми и товары противоэпидемического назначения по экономически обоснованным ценам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале. По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в следующем месяце в Украине могут взлететь в цене тепличные овощи, а также фрукты, среди которых сейчас много импортных. Изменение цены может произойти, в частности, из-за роста себестоимости продукции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!