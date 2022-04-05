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В Украине значительно подорожали продукты: как изменились цены

Нарушения были установлены в каждом втором субъекте хозяйствования

5 апреля 2022, 17:51
Автор:

Лиля Воробьева
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В нашей стране после начавшейся российской агрессии ощутимо выросли цены почти на все наименования товаров продовольственной группы. Об этом информируют в Госпродслужбе.

В Украине значительно подорожали продукты: как изменились цены

Некоторые продукты в Украине подорожали на треть (фото из открытых источников)

Здесь отмечают, что выросли цены на самые необходимые наименования пищевых продуктов, которые каждый день покупают украинцы. В частности, буханка пшеничного хлеба стала дороже на 28,5 процента, буханка ржано-пшеничного на — 12,5 процента. Гречка выросла на 25,5%, макароны от отечественных производителей – на 24,5 процента. Подсолнечное масло выросло на 11,9 процента, лук подорожал на 27,2 процента. Так же стали стоить больше и другие пищевые продукты.

"Нарушения были установлены в каждом втором хозяйствующем субъекте. По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, возобновлялась работа платежных терминалов", — отмечают представители Госпродпотребслужбы.

Здесь отмечают, что работающие в этой сфере предприниматели должны реализовать перечень товаров, которые являются для людей существенно социально значимыми и товары противоэпидемического назначения по экономически обоснованным ценам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что экономист рассказал, как изменятся цены на продукты в Украине в феврале. По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в следующем месяце в Украине могут взлететь в цене тепличные овощи, а также фрукты, среди которых сейчас много импортных. Изменение цены может произойти, в частности, из-за роста себестоимости продукции.


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Источник: https://dpss.gov.ua/news/pidvishchennya-cin-na-tovari-ta-poslugi-v-umovah-vijni-ne-pripustimi
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