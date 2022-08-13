В украинских супермаркетах дорожает мясо: какие сейчас цены

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Анастасия
За последний месяц в крупных украинских супермаркетах значительно увеличились цены на некоторые виды мяса. Об этом сообщается на сайте Минфин.
Цены на мясо в Украине. Фото из открытых источников
Так, в период с июля по август в магазинах подорожала свинина. К примеру, цены на свиную грудинку повысились со 133,38 гривен за килограмм до 141,71 грн/кг. Свиные ребра подорожали со 137,26 грн/кг до 142,74 грн/кг. Ошеек за месяц стал дороже на пять гривен и теперь его цена составляет 185,37 грн/кг.
Средние цены на курятину в супермаркетах также изменились за месяц. Килограмм куриных бедер повысился в цене с 97,56 грн до 101,45 грн/кг. Куриное филе подорожало со 132,72 до 133,93 грн/кг.
Говядина за последний месяц, наоборот, подешевела. Ценник на ребра упал со 145 гривен до 137,48 грн/кг. Говядина (гуляш) продается в супермаркетах по 217,71 грн/кг, что на 16 гривен меньше, нежели в июле.
Напомним, ранее издание "Комментарии" информировал читателей о том, что в Украине подорожал популярный фрукт. За месяц цена изменилась более чем на пять гривен. Была также названа самая низкая и самая высокая цена, которая была зафиксирована на этот фрукт за последние пять лет.
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