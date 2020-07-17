В украинском порту сегодня начнут работать российские буксиры, - СМИ

Сегодня, 17 июля, в 13:00 в порт Черноморска, невзирая на протесты сотрудников "Морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области и профсоюзов, зайдут российские буксиры Diamond N и Topaz N. Об этом говорится на странице общественного движения "Стоп коррупции в портах Украины" в Facebook.

"Это решение негласно согласовано министром Криклием и и.о. руководителя Морада Сергеем Звягинцевым. Басюк о решении проинформирован "смотрящими" и сопротивляться не будет. Приплыли, товарищи. Южному приготовиться. Любопытно, знает ли патриот Андрей Веревский о том, в какую схему его втягивает директор Трансбалктерминала Кизлевич? Ещё нам говорят, что в схеме участвует Борис Козырь, на всех углах представляясь человеком из министерства транспорта", — говорится в сообщении.

По словам участников митинга, состоявшегося вчера, в последние годы на рынке буксирных услуг сложилась ситуация, когда некие лица, которые якобы близки к власти, на разных уровнях создают фирмы, предоставляющие буксирные услуги, не имея собственных буксиров. При этом бенефициарами этих компаний якобы являются представители Российской Федерации.

Митингующие говорят, что с помощью административного давления руководство этих фирм заставляет государственные порты сдавать им в аренду буксиры по минимальной стоимости, а также получать самые выгодные контракты на швартовку и отшвартовку судов. При этом компании не отвечают за техническую безопасность арендованных буксиров. В результате собственники таких "прокладок" получают колоссальную прибыль, но сами госпорты несут убытки и сокращают сотрудников, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.

"Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами, представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", — говорят активисты.

По словам и.о. руководителя Черноморского порта Александра Попова, заход в порт буксирных фирм — так называемых "прокладок" - будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников госпорта.

"Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании — следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес — это, прежде всего, безопасность", — подчеркнул он.

Участники протеста также рассказали, что буксирные фирмы-"прокладки" начали забрасывать порт заявками на вход двух буксиров Diamond N и Topaz N. Оба буксира принадлежат российской компании ПАО "Новороссийский порт", которая, в свою очередь, является собственностью "Транснефти". Также с их помощью пытается пробиться на буксирный рынок Украины небезызвестный украинский бизнесмен Андрей Иванов, владелец группы Трансшип, компании с российскими корнями.

Напомним, недавно вокруг Одесского морского порта и других портов Большой Одессы (Черноморск, "Южный") появился целый список новых "буксирных" компаний со всеми признаками фиктивности. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний составляют всего 5 тысяч гривен, большинство из них зарегистрированы 4-8 месяцев назад, у них отсутствуют собственные буксиры. УБК и вовсе появилась в июне 2020 года. При этом собственники компаний не только имеют российский след, но и пользуются админресурсом, чтобы аннексировать государственные порты.



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