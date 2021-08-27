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Главная Новости Бизнес экономика В Украину привезут уголь с США: сколько тонн планируют получить
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В Украину привезут уголь с США: сколько тонн планируют получить

Также импортируют уголь из Польши и Казахстана

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна

В Украину привезут уголь с США: сколько тонн планируют получить

В Украину привезут 75 тысяч тонн угля с США, фото из открытых источников

В Украину направляется американский уголь. Соглашение о поставке угля уже подписали. Об этом сообщают в пресс-службе компании ДТЭК Энерго.

В ближайшее время судно с углем прибудет в Одессу. В Украину доставят 75 тысяч тонн угля. Первая партия в объеме 37 500 тонн прибудет через месяц.

Компании ДТЭК Энерго и ОАО "Центрэнерго" уже договорились с американской стороной о поставках. Уголь закупают для украинских теплоэлектростанций на период отопительного сезона.

По словам директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, ситуация на рынке электроэнергии с ценами уже стабильна, поэтому есть возможность обеспечить Украину углем за счет импорта. В этом году планируют сделать запасы угля, ведь погода зимой может быть непредсказуемой.

В ПАО "Центрэнерго" отметили, что отечественная добыча угля почти полностью покрывает их потребности. Известно, что на шахтах ДТЭК Энерго за 7 месяцев текущего года добыли 10 миллионов тонн газового угля.

Импортируют уголь и с Польши и Казахстана. В августе в Украину прибыло 2700 тонн угля с польского угледобывающего предприятия Bogdanka. Всего планируют закупить там 320 тысяч тонн угля. Из Казахстана поставки ожидаются в ближайшее время.

Как сообщал портал "Комментарии", из закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был исключен пункт, запрещающий отключать коммуникации населению за долги на период карантина и заменен новым текстом. Потребители, которые полностью рассчитались с коммунальными предприятиями, должны будут заплатить за повторное подключение коммуникаций.



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Источник: https://energo.dtek.com/media-center/press/dtek-energo-ta-tsentrenergo-domovilisya-z-amerikanskoyu-kompanieyu-pro-postavku-75-tisyach-tonn-vugillya/
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