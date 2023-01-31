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В январе техногиганты сократили рекордное количество работников

Украинские айтишники, работающие в глобальных компаниях в международных офисах, теряют работу наравне с другими специалистами.

сегодня, 11:42
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Автор:

Давиденко Евгения

Первый месяц нового года стал рекордным по количеству сокращенных работников. 68 500 человек потеряли работу. Об этом пишет Telegram-канал "О бизнесе, стартапах, ИТ".

В январе техногиганты сократили рекордное количество работников

Фото из открытых источников.


Отмечается, что в Украине представительства имеют до двух десятков мировых технологических компаний, в том числе SAP, Microsoft, Google, Vimeo. При этом не все из них имеют R&D-центры в нашей стране.


Впрочем, до Украины мировая волна сокращений еще не докатилась, считает управляющая партнерша рекрутингового агентства CNA International IT Таисия Млюзан. Мол, масштабные увольнения IT-игрокы еще в принципе не начинали, но есть вероятность, что они стартуют в феврале 2023-го и будут продолжаться весь год.


Как известно, корпорация Microsoft намерена сократить около 11 тысяч сотрудников или 5% штата. Оптимизация коснется инженерных и айчар-подразделений. Эти процессы связаны с замедлением спроса на цифровые услуги и ухудшением мировых экономических перспектив.


Увольнения работников в Amazon начались в прошлом году и коснулись преимущественно разработчиков цифрового помощника Alexa и смарт-колонок Echo. Сокращения продолжатся в 2023 году. Ожидается, что без работы окажутся 18 тысяч человек. Хотя ранее техногигант планировал уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности.


В Google также сообщали о сокращении около 6% рабочих мест. Это 12 тысяч сотрудников. Увольнения коснутся всех команд, хотя некоторые отделы, в частности, ответственные за рекрутинг и корпоративные функции, будут оптимизированы в большей степени. Известно, что уволенным сотрудникам в США уже разослали сообщения.



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