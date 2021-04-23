Ведомство Геннадия Плиса выявило нарушения в растратах «ковидного фонда» при «Большом строительстве»

Как сообщает "Прямой", Государственная аудиторская служба Украины, которую возглавляет переназначенный недавно Геннадий Плис, по итогам проверки использования средств Специального фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, при этом эти нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Госаудитслужба. Фото из открытых источников

По данным издания, служба также выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное и результативное использование 25 млрд 624,8 млн грн.

Аудит использования средств “ковидного фонда”, согласно меморандуму Украины и Международного валютного фонда, нужно было провести до конца марта 2021 года. Результаты, полученные в ходе аудита, показали использование средств фонда в размере 44 млрд 494,2 млн грн, что составляет 66,9% от общей суммы использованных средств (66 млрд 525,3 млн грн).

Общий же объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 80 млрд 913,8 млн грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабинета министров было 78 млрд 427,7 млн грн. Всего Госаудитслужба и ее территориальные органы провели 962 мероприятия государственного контроля, из которых 4 государственных финансовых аудита, 280 ревизий, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Как пишет "Прямой", установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, из которых в 182 случаях такие процедурные нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн. По данным издания, заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не отвечали требованиям тендерной документации, и якобы неправомерно выбрали таких участников победителями торгов.

Мероприятия госфинконтроля также выявили факты невыполнения заказчиками требований пункта 4 Порядка №225 (в частности, не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств). Из-за чего, сообщает "Прямой", неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.

Кроме этого, некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, из-за чего переплата составила 1,2 млрд грн.

Также сообщается о случаях некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, пишет "Прямой", была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, которые привели к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн. Кроме того, как отмечает издание, якобы документально не подтверждено соблюдение исполнителем работ (поставщиком товаров/услуг) сроков выполнения 26 договоров и не соблюдены гарантии победителями по 5 договорам.

Отметим, что в апреле 2020 года в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. В июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, разрешив таким образом тратить средства из фонда на ремонт дорог в рамках программы "Большое строительство".

Как сообщалось, эксперт указал на риски при строительстве первого платного автобана в Украине.

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