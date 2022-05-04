Великобритания продолжает налагать санкции и другие запреты на РФ, чтобы остановить планы кремля. В стране запретили экспортировать в Россию консалтинговые, бухгалтерские и PR-услуги. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию украинского нардепа Ярослава Железняка.

Британия ввела очередные запреты против россии (фото из открытых источников)

По мнению народного депутата, теперь в России остановятся еще больше бизнес-процессов.

"Великобритания запретила экспорт в Россию консалтинговых, бухгалтерских и PR-услуг. Вскоре такие ограничения должны быть и от ЕС. Конечно здесь напрашивается шутка, что в целом ни англичане, не остальные европейцы не знают как плести лапти, а остальные уже в России отсутствуют. Но на самом деле это крутая новость... теперь еще больше бизнес-процессов, так или иначе требовавших внешнего консалтинга, опять же остановятся в России. Возможно даже не смогут сделать туалетную бумагу из камня",- говорится в сообщении политика.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардепы предлагают наложить санкции на представителей РПЦ. Народные депутаты зарегистрировали на сайте Верховной Рады проект "Постановления об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против представителей Русской православной церкви" №7332. Учитывая, что представители российского православия публично одобряли действия властей, направленные на военную агрессию против Украины, геноцид и депортацию украинцев, украинские депутаты предлагают наложить санкции на руководство РПЦ. В пояснительной записке собраны факты публичного одобрения геноцида украинцев этими лицами.

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