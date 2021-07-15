Верховная Рада согласовала ожидаемую инфляцию в Украине в 2022-2024 годах

Средняя ожидаемая украинскими властями инфляция на 2022-2024 годы составит около 5,5% ежегодно. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую рассмотрела и утвердила сегодня Верховная Рада. В презентации для парламентариев и общественности Бюджетная декларация имела следующие инфляционные показатели — индекс потребительских цен и цен производителей.

В Бюджетной декларации спрогнозировали инфляцию до 2024 года, иллюстрация из открытых источников

По расчетам Министерства финансов, индекс потребительских цен на конец каждого года — в декабре прогнозного к декабрю предыдущего года должен составлять в 2022 году — 6,2%, 2023-м — 5,3% и 2024-м — 5,0%. Как видим, в Минфине ожидают постепенного снижения инфляционного роста в Украине.

А вот ожидаемый индекс цен для производителей будет где-то на треть больше, чем инфляция потребительских товаров. Так, в декабре 2022 года по декабрь предыдущего года рост составит 7,8%, в 2023-м — 6,2% и в 2024-м — 5,7%.

Интересно, но парламентом и правительством Украины в ближайшее "трехлетку" ожидается больший рост импорта, чем экспорта. Так, увеличение в процентах роста экспорта в 2022, 2023 и 2024 годах составит соответственно 6,5%, 7,7% и 7,9% процентов. В то время как импорт должен вырасти в те же годы на 9,2%, 9,4% и 8,6%. Это удивительно, ведь обычно правительство страны всегда нацелено на увеличение экспорта и снижение импорта. Или властью планируется под реализацию определенные крупные проекты, включая строительные, которые приведут к первоочередному наращивания импорта или ожидается определенные последствия от роста товарооборота после открытия зоны свободной торговли с отдельными странами. В частности, Турцией и Китаем.

Напомним, в Бюджетной декларации также спрогнозировали ожидаемую среднюю зарплату украинцев в 2024 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!