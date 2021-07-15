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Главная Новости Бизнес экономика Какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году
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Какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году

В 2024 году, согласно Бюджетной декларации, среднемесячные зарплаты Украинские должны достигнуть 19 000 гривен

сегодня, 20:04
Автор:

Андрей Ройко

Сегодня в Верховной Раде Украины была рассмотрена и принята Бюджетная декларация на 2022-2024 годы. "Комментарии" исследовали основные положения этого документа, изложенного на сайте Министерства финансов.

Какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году

Согласно Бюджетной декларации до 2024 года зарплаты украинцев должны существенно вырасти, фото из открытых источников

Так, согласно расчетам, согласованных с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года. По результатам 2022 года она должна составить 15258 гривен, по результатам 2023 года — 17159 гривен, а 2024-го достичь 19063 гривен. То есть заработные платы в Украине в 2024 году по сравнению с маем текущего года, должны вырасти на 42,1%, или в среднем расти по 1800-1900 гривен ежегодно.

В то же время, по расчетам Минфина в Бюджетной декларации прогнозируется следующий уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (согласно методологии МОТ, в % к экономически активному населению) — 8,5% в 2022 году, 8,0% в 2023 году, 7,8% в 2024 году. То есть в ближайшие 3 года парламент рассчитывает, что снижение безработицы составит менее 1 процентного пункта.

Всего же в бюджетную декларацию на 2022-2024 годы было заложено 943 миллиардов гривен расходов на социальную помощь, из них примерно треть — 320 миллиардов гривен — пойдет на выплаты субсидий, льгот, пособий и тому подобного.

Напомним, что на днях "Укрзализныця" заморозила премии и взяла кредит на выплату заработных плат персонала предприятия. Также "Комментарии" писали насколько отличаются зарплаты в Украине и Европе. Всего за рубежом денежное вознаграждение было более чем в два раза выше по тем же рабочим профессиям.




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Источник: comments.ua; https://mof.gov.ua/uk/news/sergii_marchenko_pidtrimka_biudzhetnoi_deklaratsii_ie_istorichnoiu_podiieiu-2987
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