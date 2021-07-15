Какой будет среднемесячная зарплата украинцев в 2024 году

Сегодня в Верховной Раде Украины была рассмотрена и принята Бюджетная декларация на 2022-2024 годы. "Комментарии" исследовали основные положения этого документа, изложенного на сайте Министерства финансов.

Согласно Бюджетной декларации до 2024 года зарплаты украинцев должны существенно вырасти, фото из открытых источников

Так, согласно расчетам, согласованных с парламентом, чиновники рассчитывают, что среднемесячная заработная плата украинцев будет расти в ближайшие три года. По результатам 2022 года она должна составить 15258 гривен, по результатам 2023 года — 17159 гривен, а 2024-го достичь 19063 гривен. То есть заработные платы в Украине в 2024 году по сравнению с маем текущего года, должны вырасти на 42,1%, или в среднем расти по 1800-1900 гривен ежегодно.

В то же время, по расчетам Минфина в Бюджетной декларации прогнозируется следующий уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет (согласно методологии МОТ, в % к экономически активному населению) — 8,5% в 2022 году, 8,0% в 2023 году, 7,8% в 2024 году. То есть в ближайшие 3 года парламент рассчитывает, что снижение безработицы составит менее 1 процентного пункта.

Всего же в бюджетную декларацию на 2022-2024 годы было заложено 943 миллиардов гривен расходов на социальную помощь, из них примерно треть — 320 миллиардов гривен — пойдет на выплаты субсидий, льгот, пособий и тому подобного.

Напомним, что на днях "Укрзализныця" заморозила премии и взяла кредит на выплату заработных плат персонала предприятия. Также "Комментарии" писали насколько отличаются зарплаты в Украине и Европе. Всего за рубежом денежное вознаграждение было более чем в два раза выше по тем же рабочим профессиям.









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