«Укрзализныця» заморозила выплату премий и взяла кредит на выплату зарплаты, – СМИ

Сотрудники АО "Укрзализныця" не смогут получить премии в ближайшее время, так как компания заморозила соответствующие начисления. Соответствующий документ опубликовало издание Апостроф.



"Укрзализныця" не платит премии и зарплаты

В распоряжении говорится, что решение о заморозке целого ряда выплат связано со сложным финансовым положением предприятия. Издание отмечает, что со слов их источника в Министерстве инфраструктуры, компании пришлось взять кредит на более 900 млн грн. для выплаты основной части зарплаты. В то же время "Укрзализныця" перечислила правительству 750 млн грн. дивидендов за 2019 год, оплату которых в бюджет ранее отложили из-за пандемии.

Согласно копии письма главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрыка главному бухгалтеру предприятия, руководителям и главным бухгалтерам структурных подразделений от 5 июля 2021 года, целый ряд премий и надбавок, которые регулярно получают сотрудники компании, будут заморожены на неопределенный срок. Так, в документе говорится, что выплаты за апрель, май и июнь нынешнего года будут осуществлены исключительно по особому указанию руководства предприятия, чтобы сбалансировать расходы в первой половине июля.

Напомним, в марте профсоюзы уже обращались с требованием погашения долгов и повышения зарплат к предшественнику Ивана Юрыка Владимиру Жмаку. Уже после смены руководства Юрык обещал выполнить требования и повысить зарплаты рабочим на 10%.

Согласно данным, обнародованным в СМИ, за первые в период с января по март 2021 году убыток также составил 1,7 млрд грн. По итогам 2020 года "Укрзализныця" отчиталась об 11,9 млрд грн убытков. Ее обязательства превышали активы на 17 млрд грн.

Кроме того, согласно данным нынешнего руководителя компании, "Укрзализныця" имеет около 37 млрд грн. долгов перед ЕБРР, "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Сбербанком", "Альфа-Банком" и другими.

Напомним, министр инфраструктуры рассказал, что нужно сделать, чтобы "Укрзализныця" стала прибыльной.

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