Министр инфраструктуры рассказал, что нужно сделать, чтобы «Укрзализныця» стала прибыльной

Тарифы на железнодорожные перевозки в Украине могут вырасти до 18-20 млрд в год. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, это может произойти после общественных обсуждений. Кроме того, он отметил, что новая тарифная политика позволит "Укрзализныце" привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году, пишет издание Минтранс.



Тарифы на перевозки "Укрзализныци"

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что при формировании новых тарифов будут учитывать позиции всех стороны, в том числе и общественности. Например, украинские аграрии настаивают на более жестких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

Стоит отметить, что сегодня Министерство инфраструктуры обнародовало для обсуждения проект приказа об изменении коэффициентов. Ведомство инициирует постепенное повышение тарифов на перевозку группы грузов первого тарифного класса на 8% с 1 сентября 2021 года, а с 1 января 2022 года – еще на 20,4%. Тарифы на перевозку грузов второго тарифного класса хотят увеличить на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% – с 1 января 2022 года.

Александр Кубраков также отмечает, что речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета "Укрзализныци" за счет металлургов, которые являются основными пользователями отечественной железной дороги. По его словам, сейчас речь идет о рекордном увеличении тарифов. Правда, в этот раз тарифы планируют не индексировать, а сблизить классы. В ведомстве ожидают, что это позволит "Укрзализныце" уже в этом году привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем – рекордные 10 млрд грн. При этом, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

Отметим, "Укрзализныця" в 2021 году планирует увеличить доходы от грузоперевозок до 72 млрд грн.

Напомним, "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы они объяснили, должен ли кто-то понести наказание за то, что УЗ потерпела колоссальные убытки, тогда как средняя зарплата членов правления за 2020 год составила 20,8 млн гривен, а гонорары членов набсовета — 4 млн. Также мы попытались разузнать, реально ли еще исправить ситуацию в УЗ.

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