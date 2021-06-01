Убытки и коррупция в "Укрзализныце": поможет ли смена руководства и набсовета

В ближайшее время госпредприятие АО "Укрзализныця" ждут серьезные кадровые перемены. Это стало возможным после того, как правительство согласилось с выводами Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам критического состояния "Укрзализныци" (УЗ), которая добилась увольнения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного совета.

В "Укрзализныце" увольняют руководство и набсовет. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" обратились к экспертам, дабы они объяснили, почему это надо сделать. Специалисты рассказали, должен ли кто-то понести наказание за то, что УЗ потерпела колоссальные убытки, тогда как средняя зарплата членов правления за 2020 год составила 20,8 млн гривен, а гонорары членов набсовета — 4 млн. Также мы попытались разузнать, реально ли еще исправить ситуацию в УЗ.

Действия или бездействия набсовета УЗ довели предприятие до огромных убытков

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев подчеркивает, что давно акцентировал: нынешний набсовет УЗ — одна из наибольших проблем, которые существуют в данный момент в компании.

"И не нужно это путать вообще с институтом набсоветов. Во всех мировых практиках это абсолютно адекватный орган для ведения управления собственником своими активами. Но в УЗ, к сожалению, сложилась ситуация, когда персонально данный набсовет не был готов выполнять возложенные на него задачи. Часть его членов имела (имеет) связи с олигархическими группами в стране. А УЗ необходим независимый, профессиональный набсовет. И ВСК очень четко обозначила это, поставив приоритет перед Кабмином — полная смена набсовета", — отмечает Андрей Рязанцев.

По его мнению, некоторые члены набсовета УЗ обязаны повести ответственность за те вещи, которые произошли во время их пребывания на своих постах.

"Потому что именно они своей деятельностью или бездеятельностью на многих направлениях, которые перед ними инициировали представители операционного управления компанией (на уровне правления, исполнительных директоров), довели УЗ до огромных убытков. Это были именно четкие действия, направленные на коррупционные интересы сторонних организаций, а не УЗ. В том числе — со стороны Андерса Ослунда, Сергея Лещенко", — считает Андрей Рязанцев.

Эксперт подчеркивает, что хоть УЗ сейчас и находится в очень тяжелой ситуации, есть возможность, проведя определенные меры антикризисного менеджмента, восстановить ее нормальное функционирование.

"Безусловно, придется избавиться от ряда ненужных направлений деятельности, ряда активов. Также важно дать четкие полномочия и задания новому руководству. И тут вопрос не только в смене набсовета, но и в смене правления, — уверен эксперт. — Жаль, что для того, чтобы это поняли и отреагировали наши высокопоставленные лица, понадобился год и 12-15 млрд грн убытков".

"УЗ почти всегда была убыточной"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что ротация в набсовете УЗ — обычная процессуальная процедура.

"Предыдущий набсовет УЗ формировался под Порошенко. Потом были изменения под Зеленского. Сейчас очередные, в том числе из-за смены министра экономики. И дело-то не в набсовете. Он не занимается управлением госкомпании. Это делает правление. Совершенно разные люди. Набсовет же наблюдает, но не имеет права вмешиваться в работу правления УЗ. Но если оно не показывает результат, именно набсовет должен поднять вопрос смены руководства перед собственником (в нашем случае — Кабмином)", — поясняет Александр Охрименко.

Специалист уверяет, что УЗ почти всегда была убыточной. Во многом из-за того, что это госкомпания, а таковыми редко управляют эффективно.

"К тому же, УЗ — это госмонополия. А там у нас воровали, воруют и будут воровать. Ради этого она и существует, — отмечает эксперт. — Надо продавать в частные руки, тогда, возможно, что-то наладится. А так — на балансе масса того, что не эксплуатируется, но на чем можно "попилить". Коррупция, контрабанда — всё это никуда не делось из УЗ".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может мешать детективам НАБУ справиться с коррупцией внутри "Укрзализныци". Большедеталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, существует ли вероятность того, что УЗ станет банкротом.

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