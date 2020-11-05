Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2021 год

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Татьяна Веремеева
Верховная Рада сегодня, 5 ноября, в первом чтении
проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ
поддержали 275 нардепов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на
медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили
финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом
ранее).
Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до
6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.
Поддержка социального фонда в следующем году вырастет до
324 млрд грн.
В правительстве также решили на 16% увеличить
финансирование программы "Большое строительство". Эти деньги должны пойти на строительство
и ремонт 7 тыс. км дорог.
Премьер также отметил, что Министерство финансов разработало около 2 тыс. правок в проект госбюджета, часть из которых будет учтена при рассмотрении документа во втором чтении.
Ранее эксперты проанализировали неутешительный прогноз
Всемирного банка и рассказали, как спасти экономику
Украины.
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