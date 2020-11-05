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Главная Новости Бизнес экономика Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2021 год
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Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2021 год

Проект госбюджета-2021 поддержали 275 народных избранников

сегодня, 14:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Верховная Рада сегодня, 5 ноября, в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021 год. Документ поддержали 275 нардепов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Верховная Рада в первом чтении приняла проект госбюджета на 2021 год

Документ предусматривает выделение 156 млрд грн на медицину, что на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Также увеличили финансирование сферы образования – до 174 млрд грн (на 34 млрд грн больше, чем годом ранее).

Минимальная заработная плата в следующем году вырастет до 6 тыс. грн., а во второй половине 2021 года – до 6500 грн.

Поддержка социального фонда в следующем году вырастет до 324 млрд грн.

В правительстве также решили на 16% увеличить финансирование программы "Большое строительство". Эти деньги должны пойти на строительство и ремонт 7 тыс. км дорог.

Премьер также отметил, что Министерство финансов разработало около 2 тыс. правок в проект госбюджета, часть из которых будет учтена при рассмотрении документа во втором чтении.

Ранее эксперты проанализировали неутешительный прогноз Всемирного банка и рассказали, как спасти экономику Украины.


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