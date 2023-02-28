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Весна скоро: какие вызовы стоят перед аграриями и каких цен на овощи ждать украинцам

Эксперты рассказали о перспективах посевной-2023 и ценах на ранние овощи и фрукты

сегодня, 12:21
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Автор:

Давиденко Евгения

Грядет весна, стартует новая посевная кампания.

Весна скоро: какие вызовы стоят перед аграриями и каких цен на овощи ждать украинцам

Фото: pixabay



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Вызовы для аграриев


Перед аграриями предстоят две главные проблемы: логистика и финансирование посевной весенней кампании.


“Мы имеем замедление работы зерновых коридоров, наблюдаем значительные темпы наращивания подвижного состава на железнодорожных путях, загруженных зерном, количество вагонов в пробках на 13 переходах в западном направлении. Наблюдаем определенное уменьшение количества погрузки зерна, ориентированного на экспорт, соответственно снижается цена”, — объясняет Павел Коваль, гендиректор Украинской аграрной конфедерации.


Таким образом, продолжает он, имея проблему с логистикой, перед фермерами и аграрными предприятиями снова возникает вопрос: какие объемы хлеба производить, какая должна быть структура и какая экономическая целесообразность.


Другой вопрос – с какими финансовыми ресурсами приходится входить в весеннюю кампанию.


“Экономическая ситуация у аграриев очень сложная. Практически три кампании в 2022 году аграрии провели на своих запасах прошлых лет – весеннюю-22, уборочную-22 и посевную кампанию озимых. Практически вымыты оборотные средства аграрных предприятий”, – говорит Коваль.


Инструмент кредитования "5-7-9" дал определенный эффект, отмечает спикер. Однако не все аграрии смогли им воспользоваться по разным причинам.


Цены на овощи


В скором времени на прилавках появятся молодые овощи и фрукты, и цены на них могут ощутимо "кусаться", особенно отечественного производства.


“Перебои с электрической энергией, стоящие в парниках дизель-генераторы — однозначно будут натягивать цены. И это, если не будет очередных блек-аутов”, — говорит экономист Олег Пендзин.


Вторая категория овощей и фруктов – импортные.


"Они поступят из Турции, Египта, Израиля, Польши… Соответствующего качества, безвкусные, по-моему", — делится Пензин.


Свое вкуснее, говорит экономист, однако многие парниковые хозяйства закрылись, потому что, во-первых, упали доходы населения, а качественный парник не выдерживает ценовой конкуренции, а во-вторых, враг уничтожил хозяйства на востоке и юге страны.





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