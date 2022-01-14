Власть передала Гетманцеву контроль над "скрутками НДС", - СМИ

Власть могла передать главе комитета по налоговой и таможенной политике Даниилу Гетманцеву контроль над "скрутками НДС", говорится в статье издания "Дело".



Даниил Гетманцев - фото: Слуга народа

По информации издания, только на "скрутках" НДС бюджет страны ежемесячно теряет до 2 миллиардов гривен, а политика "кураторства" в вопросах налогообложения была характерна как для администрации Януковича, так и для времен Порошенко.

Идею "кураторства" раскритиковал экс-министр финансов и бывший соратник Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"В конце года налоговую могли передать под "кураторство" – как при Януковиче. И вероятно, этот приз мог достаться главе комитета по налоговой и таможенной политике Гетманцеву. Хотя, думаю, монополия долго не продержится: желающих поживиться — куча. О том, что кураторство – это дикость с точки зрения государственного управления, я даже не хочу говорить. "Кураторство" – это именно о выдавливании денег из бизнеса", — написал он на своей странице в Facebook.

Авторы материала считают, что в данный момент вся система налогообложения в стране переведена в режим выкачивания денег, чтобы белый бизнес дал больше денег, которыми можно перекрыть индикативные показатели наполнения бюджета, и перекрыл потери от незаконных финансовых операций.

Одной из наиболее распространенных таких операций является "скрутка НДС" — неправомерное формирование расходов налогоплательщика, вследствие которых у плательщика появляется право на искусственный налоговый кредит, что приводит к уменьшению его обязательства по НДС. Из-за таких "скруток" бюджет ежемесячно теряет около 2 млрд грн. Эти суммы назывались в налоговой в начале 2021 года и точно так же озвучиваются в начале 2022-го.

Журналисты отмечают, что Гетманцев в публичном пространстве воздерживается от комментирования такой практики в Украине, хотя та продолжает существовать и приносить доход бенефициарам. Авторы материала, опираясь на собственные источники, предполагают, что готовится кадровая зачистка в Департаменте административного обжалования ГНС и на место руководителя якобы планируют вернуть уволенного Егора Притулу.

"Многие эксперты и представители бизнеса считают, что схемы со "скрутками" НДС будут существовать ровно до тех пор, пока это будет поощряться сверху", — резюмируют авторы материала.

Отмечается, с 1 августа прошлого года в Украине снова действует ставка НДС в размере 20% на отдельную агропродукцию.





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