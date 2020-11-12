Внешняя торговля: кому и зачем нужны зарубежные торговые представительства

Правительство Российской Федерации решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. При этом в РФ останутся торгпредства в 58 странах, тогда как Украина с 2012 года не имеет отдельных торговых миссий за рубежом. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, нужны ли такие миссии.



Больше политики, чем экономики

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев отмечает: "Учитывая, что торгпредставительства в других государств регулировались в России до 2003 года по постановлению ВКПБ от 1933 года, такая технология экспортно-импортных операций в других странах морально устарела. Границы становятся достаточно условным в связи со значительным доминированием сетевых продаж – через Интернет и другие ресурсы. И то, что Украина отказалась от этих старообрядных представительств – правильно".

По словам Андрея Рязанцева, бизнес, особенно бизнес транснациональных корпораций, которые доминируют сейчас на основой части мировых рынков, лучше разбирается во всех необходимых условиях для торговли.

"К тому же, – подчеркивает эксперт, – такие корпорации имеют на сегодня доступ непосредственно к представителям власти в любой стране. Так что ставку надо делать не на государственные торгпредставительства, а на такие организации как ассоциации (европейская бизнес-ассоциация, американская и так далее)".

Закрытие же торгпредства России в Украине вряд ли станет проблемой для торговли. Это скорее политический жест, считает Андрей Рязанцев.

Проблемы внешней торговли

По словам политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, тема торгпредставительств является "яблоком раздора" между Министерством иностранных дел и Министерством экономики на протяжении многих лет.

"Суть вопроса в том, кто должен "руководить" внешней торговлей Украины, отвечать за привлечение прямых иностранных инвестиций, обеспечивать координацию участия в международных выставках, бизнес форумах и других подобных мероприятиях. А также отвечать за заключение экономических международных договоров Украины (об избежании двойного налогообложения, защите инвестиций, условиях торговли и других), сопровождать заключение и исполнение крупных коммерческих контрактов, в три числе в военно-технической сфере и т.д. На практике это кадровая политика, влияние и ресурсы", – поясняет дипломат.

Победителя в этом вечном споре не может быть в принципе, уверен Вадим Трюхан.

"Ведь подход сугубо советский – натянуть на себя побольше одеяло, а там будь, что будет, – говорит эксперт. – Были периоды, когда при посольствах и отдельных представительствах и Генеральных консульствах действовали так называемые ТЭМы (торгово-экономические миссии), которые были подчинены Минэкономики. Сейчас вместо них созданы отделы экономических советников (в основном это 1-2 дипломата не высокого ранга), которые подчиняются Послу и МИДу. Но от названия эффективность не увеличивается".

На самом деле, отмечает дипломат, ни в МИДе, ни в Минэкономики (полное название в последних двух правительствах – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства) нет ни достаточно ресурсов, ни кадров, ни экспертизы для того, чтобы качественно обеспечить это, несомненно одно из наиболее важных для страны, направление работы.

"Как мне представляется, одним из оптимальных выходов из этой чувствительной ситуации должно быть расширение кадрового состава посольств за счёт представителей министерств и ведомств экономического блока – в тех странах, где в этом есть необходимость, – говорит Вадим Трюхан. – Кроме того, для качественного содействия бизнесу в продвижении его продукции на рынки иностранных государств целесообразно открывать представительства Торгово-промышленной палаты. Ну и, конечно, тех бизнес-ассоциаций, члены которых заинтересованы в продвижении своей продукции за пределы Украины. Работы настолько много, что ее хватит на всех".

Напомним, Украина и Британия подписали соглашение о свободной торговле.

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