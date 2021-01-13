Внешняя торговля: почему Россия и Китай остаются самыми крупными партнерами Украины

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, наибольшие объемы товарооборота у нашей страны в 2020 году были с Китаем и Россией. Среди импортеров также следует выделить Германию, а среди экспортеров – Польшу. Эксперты рассказали о значении торговли с этими странами для Украины.



Внешняя торговля. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Политика vs экономика

Политолог, эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев, комментируя статистические данные, согласно которым лидерами импорта в Украину являются Китай (8,3 млрд долл.), Германия (5,1 млрд долл.) и Россия (4,6 млрд долл.), а экспортировали мы больше всего в Китай (7,1 млрд долл.), Польшу (3,3 млрд долл.) и Россию (2,7 млрд долл.), отметил: "Бросается в глаза, что внешнеполитические приоритеты Украины разительно расходятся с объективными обстоятельствами, определяющими её экономические связи".

Среди таких обстоятельств, по мнению эксперта, стоит упомянуть экономическое усиление Китая, который, в отличие от большинства ведущих мировых экономик, по итогам 2020-го года нарастил свой ВВП.

"Объем китайских товаров, идущих в ЕС через Восточную Европу и Украину в частности, увеличивается ввиду реализации китайских логистических проектов (Новый шёлковый путь и др.). Экономические связи с Россией, в свою очередь, обусловлены географией и общностью истории, – отмечает Даниил Богатырев. – При этом, в политическом плане, отношениям Украины с Китаем мешает чрезмерная внешнеполитическая ориентация на США. Та же проблема, в сущности, является первопричиной всех наших неприятностей с Россией".

Украина как важный рынок сбыта

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок отмечает, что Украина – это огромный рынок сбыта. И практически все наши торговые партнеры рассматривают отношения с нами исключительно через эту призму.

"Россия и Китай остаются основными торговыми партнерами на протяжении многих лет, – говорит эксперт. – Лишь в последние два года Китай занял первенство, но Россия не выпадает из тройки лидеров. Впрочем, тенденция к уменьшению товарооборота с северным соседом становится всё более очевидной. Причиной этого, безусловно, является война на востоке Украины, санкционная политика Запада и серьезное увеличение экономического и торгового потенциала Китая и стран Европейского Союза. Иными словами – смена лидеров торговых отношений Украины происходит не благодаря нашей государственной торгово-экономической политике, а обусловлена мощным экономическим ростом других стран".

Товарная структура экспорта фактически не изменилась, обращает внимание Валерий Клочок. Импорт остается определяющим для наполнения украинского бюджета.

"И Китай как фактически лидер мирового товарного производства держит первенство в Украине два года подряд, – подчеркивает представитель Growford Institute. – Отсутствие украинской экономической стратегии, которая позволила обеспечить рост промышленной перерабатывающей отрасли, играет на руку нашим партерам. К примеру, Турция, понимая эти причины, последние годы активно наращивает промышленное производство и увеличивает торговые отношения с Украиной. Ну, а Украина остается в парадигме сырьевого экспорта".

Напомним, правительство Российской Федерации решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. При этом в РФ останутся торгпредства в 58 странах, тогда как Украина с 2012 года не имеет отдельных торговых миссий за рубежом. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, нужны ли такие миссии.

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