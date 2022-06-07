Внешняя торговля в Украине: текущая динамика и прогнозы

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Госстат предоставил отчеты по объемам внешней торговли товарами в регионах за первое полугодие 2022 года. Эксперты проанализировали, как изменились макроэкономические показатели с началом полномасштабной войны и как это повлияет на экономику нашего государства в дальнейшем.
Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) говорит, что с учетом цифр Госстата можно сделать выводы о том, что падают темпы роста экспорта и ускоряется падение импорта страны.
По его словам, дефицит торгового баланса в Украине вырос до 900 USD млн. (0,9 млрд. USD) в марте 2022 года. При этом исторически максимальный профицит достигал 688 USD млн, а дефицит –2365 USD млн.
Кроме того, Максим Орищак подчеркивает, что в Украине ожидания падения импорта достигли критической точки. Наше государство в результате войны и оккупации части территорий россиянами, разрушения части заводов и предприятий и падения спроса среди населения будет импортировать меньше энергетических товаров.
В качестве примера эксперт приводит завод "Азовсталь", составлявший 0,6% ВВП Украины, или 3,8% экспорта товаров, сейчас он разбомблен и уничтожен, а уцелевший прокат вывозят россияне из порта Мариуполя. Третьей причиной падения импорта энергоносителей аналитик считает высокие цены на энергетические товары. Например, на 6 июня стоимость барреля нефти держится выше 120 долларов США за баррель. Поэтому Максим Орищак предполагает, что население будет пытаться переходить на альтернативные источники заправки автомобилей (газ вместо бензина) и отопление своих частных домов (дровяные печи, например, вместо газовых на отопительный сезон).
Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий говорит, что за март-апрель экспорт товаров уменьшился вдвое. В то же время импорт товаров увеличился почти по всем категориям: легковые автомобили – в 10 раз, мобильные телефоны – 2 раза, стиральные машины – почти в 4 раза.
Рост объемов импорта, по мнению обозревателя, это результат либерализации налогообложения импортных товаров. Сейчас видим увеличение импорта продовольственных товаров, производство которых сократилось с начала полномасштабной войны (в том числе соль) и сдерживания импорта энергоносителей из-за заблокированных морских портов и других логистических проблем, в том числе на западной границе.
В дальнейшем эксперт прогнозирует примерно такой же объем импорта, хотя есть большая проблема с логистикой доставки соответствующей продукции, которую Украина не может производить. Экспорт нарастить без изменений в плане безопасности и без решения логистических проблем будет невозможно.
Как писал портал, в ЕС отреагировали на приказы Путина по паспортизации украинцев.
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