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Во Франции компании сами будут решать, выходить ли с рынка России: что известно

Президент Макрон разрешил компаниям самостоятельно решать, покидать ли им российский рынок

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Франции Эммануэль Макрон предоставил свое добро французским компаниям самостоятельно решить, оставлять ли им российский рынок. Но при этом компании должны соблюдать санкции в отношении агрессоров. Об этом информирует BFM TV .

Во Франции компании сами будут решать, выходить ли с рынка России: что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Существует давление, существуют репутационные риски для компаний, работающих в России, и моя позиция в том, чтобы оставить компаниям возможность самим принимать решения. Это выбор руководителей этих компаний, которые должны оценить их баланс, их деятельность, чтобы сделать соответствующий выбор" , – подытожил президент Франции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Запад анонсирует новые санкции против России . По словам советника президента США Джейка Салливана, Соединенные Штаты и другие западные страны планируют объявить новые санкции против агрессора, написал народный депутат Михаил Радуцкий. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, военная помощь от партнеров все еще ограничена. До сих пор не были переданы истребители, противоракетное оружие, танки, противокорабельные средства. На экономическом фронте концерн Renault все же заявил о том, что приостановит работу завода в России и продаст свою долю в АвтоВАЗе. Швейцарская Nestle заявила, что ущемляет работу в России и будет вести деятельность по принципу "базового права на еду". Есть надежды, что компания полностью покинет рынок России. За последние сутки против России выступили еще несколько компаний. Крупные нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu не будут продолжать контакт с агрессором. Об уходе с рынка России задумался китайский автопроизводитель Geely, руководство оценивает "перспективы и репутационные риски продолжения деятельности на российском рынке".


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Источник: https://www.bfmtv.com/economie/international/emmanuel-macron-renault-a-fait-un-choix-je-le-respecte_AV-202203240505.html
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