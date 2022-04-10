Восстановление освобожденных территорий: Шмигаль сообщил, куда пойдет первый миллиард гривен

В Украине начали восстанавливать освобожденные территории от российских оккупантов. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, на что пойдет первый транш. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение главы украинского правительства.

По информации Дениса Шмигаля, первый миллиард гривен из резервного фонда пойдет на восстановление освобожденных от российских войск территорий.

В частности, деньги пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры, а именно:

-400 млн. грн -для Киевской области; -по 250 млн грн -Черниговской и Сумской областям; -100 млн. грн — для Житомирщины; Чиновник сообщил, что также средства пойдут на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии .

"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды. Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий", — сообщил Денис Шмигаль. Также Шмигаль заявил, что это только первый этап финансирования, он будет продолжаться и дальше.

"Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы",- заявил глава Правительства. Напомним, что "Комментарии" информировали о переходе экономики на "военные рельсы". Шмигаль рассказал , что изменится в Украине.





Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

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