Восстановление Украины: откуда взять такие огромные средства – что важно учесть

Для быстрого послевоенного восстановления Украина должна выйти на темпы получения инвестиций в размере примерно 35% ВВП, или 70 млрд долларов в год в течение по меньшей мере десяти лет. Об этом в эфире телемарафона сказал Денис Кудин, замминистра экономики Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", откуда брать средства на восстановление Украины – и какие важные инвестиционные моменты важно учесть.

Разрушенные города. Фото: DW

Замороженные средства Центробанка РФ – первый источник некредитных денег, которые позволят нам начать процесс восстановления

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает вполне логичным ставить вопрос – каким образом мировое сообщество сможет обеспечить восстановление экономики страны, которая взяла на себя основной удар российской агрессии.

"Помогать Украине – это не добрая воля мира, а в какой-то степени – его обязанность. Потому что именно украинцы своей грудью защитили демократию и свободу Европы от российских варваров, – подчеркивает Олег Пендзин. – Сейчас юристы-международники с экономистами активно обсуждают – каким образом обеспечить использование замороженных средств Центробанка РФ (речь о 350 млрд долларов) в качестве репараций для восстановления экономики Украины. Это – первый источник некредитных денег, которые позволят нам реально начать процесс восстановления. Второй источник – то, что сейчас называется "Планом Маршалла для Украины". Деньги активно аккумулируются на специальных счетах, открытых МВФ, группой доноров".

По мнению эксперта, если говорить о том, куда вкладывать инвесторам после войны, тут первую скрипку должно играть украинское государство.

"Если государство (власти) берет на себя вопросы, связанные с возмещением гражданам потерянных квадратных метров, с возмещением утраченной критической инфраструктуры – то вкладывать нужно будет, прежде всего, в восстановительные работы. В те вещи, которые объективно как можно быстрее обеспечат восстановление нормальной жизнедеятельности страны, – поясняет Олег Пендзин. – Понятно, что инвестор – это человек, который пришел зарабатывать деньги. И если будут созданы условия, при которых инвестор, зайдя в Украину, сможет получить доход, то ему всё равно, куда вкладывать. Если государство будет выкупать по приемлемой цене квадратные метры, то инвестор будет вкладывать в квадратные метры. Если государство будет оплачивать восстановление критический инфраструктуры, значит, инвестор будет вкладывать туда. То есть – именно государство должно четко сформулировать те направления, в которых оно заинтересовано, прежде всего. Думаю, так оно и будет".

Нам фактически с нуля придется возрождать ряд городов – Изюм, Мариуполь, Волноваха, Бородянка, Ирпень и многие другие

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает так:

"Инвестиции, безусловно, были и будут нам нужны. Но цифры, в том числе те, которые сейчас обнародуют члены Кабмина, – это всегда определенная игра. Не всегда корректная. А нам важно обозначить общий контекст привлечения инвестиций, их направление, приоритеты, а также – с помощью чего вы собираете это сделать. Если этого нет – и эффекта не будет. Можно, к примеру, инвестировать в строительство автомобилей "Тесла", а можно восстанавливать завод по производству чугуна. И то, и то – инвестиции. Но дополнительная стоимость, которая будет формироваться в итоге – кардинально разная".

Эксперт подчеркивает – нам нужна общая инвестиционная политика, а также – инвестиции в приоритетное развитие, которые быстрее создавали бы дополнительную стоимость.

"Нам фактически с нуля придется возрождать ряд городов – Изюм, Мариуполь, Волноваха, Бородянка, Ирпень и так далее. Огромные разрушения в том же Харькове. Так что нам, безусловно, нужны инвестиции в строительство и инфраструктуру. Но и в дома, и в инфраструктуру нового типа. Не возрождать, к примеру, разрушенную ТЭЦ в таком же виде. Не строить такие же многоэтажки, как ранее. А изучать по каждому населенному пункту, в каждом конкретном случае – какая модель строительства даст больший эффект, будет более современной, энергоэффективной, безопасной и так далее. То же самое касается промышленности – мы не должны возрождать устаревшую структуру экономики. Нужно делать ставку на новации, на прибыльное производство, на создание продукта с добавочной стоимостью", – поясняет Борис Кушнирук.

При этом, продолжает он, важно понимать, что инвестиции в инфраструктуру – это будут, фактически, грантовые инвестиции. Мы надеемся, что определенные страны дадут нам некие средства, чтобы мы могли отстроить то, что было разрушено. А инвестиции в коммерческие предприятия – это уже частные средства. И они нужны нам не меньше, чем инвестиции на обновление инфраструктуры и жилых домов. Но привлечь коммерческие инвестиции можно, лишь создав привлекательные налоговые условия, резюмирует эксперт.

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