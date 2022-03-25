Война и санкции бьют по экономиках Украины и России: кто в итоге выстоит

Начался второй месяц открытого российского вторжения в Украину. Какие главные экономические выводы и прогнозы можно сделать – касательно Украины и России? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Больше всего нам важна остановка российских предприятий ВПК

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко подчеркивает, что Россия сознательно ведет войну на уничтожение украинского народа, нашей военной и гражданской инфраструктуры.

"Война идет на истощение человеческого и экономического потенциала. Ошибочно думать, что российское руководство не понимает, что делает. Украина получает огромный экономический урон. Прямые убытки от разрушений сложно посчитать, ибо они каждый день растут, а все подсчеты очень приблизительные. К примеру, они не учитывают тысячи, если не десятки тысяч мелких и средних предприятий, множество поврежденных ниток газопроводов, теплотрасс, имущества водоканалов, городского, коммерческого и частного транспорта и много другого", – поясняет эксперт.

Но более важным, акцентирует он, является угроза потери людей. Именно люди являются нашим главным богатством и ресурсом.

"Людей уничтожают. А часть из тех, кто уехал, со временем не захотят вернуться, – прогнозирует Артем Петренко. – Война может затянуться. А после ее окончательного завершения нужно будет заново отстроить целые города – жилые дома, школы, садики, больницы, супермаркеты, заводы и фабрики. До трети производственного потенциала мы можем потерять в этом году из-за прямых разрушений или остановки. Потери ВВП также растянутся на несколько лет вперед".

Но с Украиной всё более-менее понятно. Нам будет очень тяжело, но мы выстоим – помощь мира продолжает нарастать, отмечает эксперт. Важнее сейчас, по его мнению, ежедневное ужесточение санкций для сокращения экономического потенциала России. Чтобы та не могла продолжать войну.

"Конечно, санкции для РФ будут сокрушительными. Но очень постепенно, – поясняет Артем Петренко. – Дефицит товаров пока проявляется медленно. Товарные запасы все еще позволяют российским гражданам не ощущать всей глубины санкционных последствий. Уход иностранных компаний из РФ уже привел к потере около 90-100 тыс. рабочих мест. Но обвал импорта останавливает и местные производства. Опросы уже показывают, что каждая пятая российская компания сократила или отправила в отпуск своих сотрудников".

По словам эксперта, важно каждый день продолжать давление, чтобы быстрее уходили оставшиеся международные компании и прекращали свои поставки в РФ.

"Яркий пример – французский автопроизводитель Renault, который долго думал, закрывать ли свое производство в России. После огромного давления, наконец, компания таки приняла правильное решение. К сожалению, этот процесс еще затянется на несколько месяцев. Нарастание влияния этого ухода и обрезания значимой части импорта в Россию растянется до осени. Где-то еще остаются товарные запасы, а где-то производство или импортные поставки будут свернуты постепенно", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что есть новые позитивные сигналы: отдельные китайские компании начали заявлять о приостановке инвестиционных проектов в России, ссылаясь на рекомендации своего правительства.

"Это означает, что Китай начал лучше понимать экономические риски для себя от этой войны и уже пытается их минимизировать", – подчеркивает замдиректора INTENS.

Влияние санкций, продолжает он, расползается по всем рынкам. Инвесторы начинают понимать печальность перспектив. Около 40% строительных компаний России начали замораживать свои проекты по всей стране.

"Россияне начали понимать, что к концу года из-за дефицита запчастей и невозможности сервиса может обвалиться авиосообщение с удаленными регионами России. Речь о Якутии, Коми, Камчатке, Чукотке, Магаданской и Иркутской областях, Хабаровском крае и некоторых других, – перечисляет эксперт. – Туда летают преимущественно региональные самолеты Ан-24 та Ан-26, которые могут садиться на местных аэродромах. Там часто нет ни нормальных автомобильных, ни железных дорог".

Но больше всего нам важна остановка российских предприятий ВПК, подчеркивает Артем Петренко. Именно поэтому следует постоянно ужесточать санкции против всех составляющих импорта технологий для продукции двойного назначения. И российские оборонные предприятия постепенно начинают сворачивать свое производство.

"Еще нам важно скорейшее сокращение доходов российского бюджета. Ключевое тут – ускорение сокращения покупки российских энергоносителей. Недавно США договорились с ЕС поставить дополнительные 15 млрд. кубометров скрапленного газа. Но этот процесс все равно затянется на несколько лет, – считает эксперт. – Хотя мы уже видим определенные позитивы. К примеру, задерживают выплаты в российской армии и других силовых структурах. Это еще более ухудшает моральный дух оккупантов. Но надо усиливать санкционное давление и приближать победу добра над абсолютным злом, которое поглотило Россию".

После нашей неминуемой победы на придется отстраивать экономику заново

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь предполагает, что экономики в том виде, в каком мы ее знали до 24 февраля, в Украине уже нет.

"Мы очень потеряли в ВВП. По самым осторожным прогнозам — около 40-50%. При этом война не заканчивается, потери продолжаются. Восстановление жилого фонда, разрушенной инфраструктуры – это один вопрос. А восстановление экономики, промышленного потенциала – совсем другой. Скорее всего, после нашей неминуемой победы на придется отстраивать экономику заново. Возможно, это к лучшему. Мы выстроим экономику на новых принципах, новых правилах – более эффективных, чем до войны", – поясняет эксперт.

Что касается России – ограничения, уже наложенные на нее из-за агрессии на Украину, последствия которых будет долгосрочными, также заставят страну-агрессора фактически заново выстраивать свою экономику. Но не инновационно, как будет в Украине, а регрессивно, считает Руслан Соболь. По примеру той же Северной Кореи, учитывая аналогичную закрытость РФ сейчас.

"У нас же – другой путь, – уверен эксперт. – Нам надо развиваться в более международном, глобальном понимании отношений, взаимодействуя с мировой экономикой. Мы должны выстоять и выстроить новый вид экономики, завязанный на взаимодействии со всем цивилизованным миром, частью которого перестала быть Россия".

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