Война не помеха: до какого уровня подскочила средняя зарплата чиновников

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем в два раза. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысяч чиновников составила 54,4 тысяч гривен.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысяч гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте — 122,3 тысяч гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете — 118,2 тысяч гривен (268 человек).

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в таких ведомствах: Государственная служба экспортного контроля Украины — 370,5 тысяч гривен, Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысяч гривен, Национальное агентство по предотвращению коррупции — 355,8 тысяч гривен, Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию — 345,4 тысяч гривен, Государственная служба качества образования Украины — 317,9 тысяч гривен.

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