Война РФ против Украины не стала катастрофой для экономики ЕС - The Economist

Газ сейчас дешевле, чем был накануне конфликта, после резкого роста цен прошлым летом. Правительства не были вынуждены нормировать энергию, как опасались поначалу, отчасти благодаря не по сезону теплой погоде. Общая инфляция, достигнув в октябре рекордных 10,6%, падает. Об этом пишет The Economist.

Фото: https://www.gettyimages.com





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Как отмечает издание, промышленность не рухнула из-за стоимости топлива. В Германии производство энергоемких заводов сократилось только в пять раз после начала войны, поскольку импорт заменил внутреннее производство. Общее производство к концу года упало всего на 3%, что соответствует тенденции до пандемии.





“Экономическая стабильность удерживает людей на рабочих местах. Число работающих во всем блоке вновь возросло в четвертом квартале 2022 года. Уровень безработицы самый низкий с момента появления евро в 1999 году; в опросах фирмы указывают на желание привлекать новых работников. А работа заставляет людей тратить деньги. Несмотря на высокие цены на энергоносители, во втором и третьем кварталах 2022 потребление добавило полупроцентный пункт к квартальному росту”, — говорится в статье.





Основная причина того, что домохозяйства перенесли энергетический шок – правительственная финансовая помощь. Сейчас возникает вопрос: как долго она продлится.





"Домохозяйства начали затягивать кошелек в четвертом квартале 2022 года. В Австрии и Испании потребление замедлило квартальный рост на процентный пункт. Розничная торговля в еврозоне в декабре упала на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В этом году будут упразднены государственные подачки и ограничения цен. Потребление может стать проблемой”, — предполагает издание.





Тем временем инфляция стабилизируется. Впрочем, мощный рынок труда в Европе может усилить инфляцию. Высокие цены и нехватка рабочей силы, которая, скорее всего, будет усиливаться с выходом пожилых людей на пенсию и сокращением молодежи в числе рабочей силой, что повышают требования к оплате труда. В Нидерландах зарплаты выросли на 4,8% в январе по сравнению с годом ранее после роста только на 3,3% в 2022 году и на 2,1% в 2021 году. Профсоюзы государственного сектора Германии угрожают новыми страйками. Они хотят колоссального повышения на 10,5%, что может задать тон для товарищей в других местах.





Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 7% за год до января. У Европейского центрального банка остается мало выбора, кроме как поддерживать высокие процентные ставки. Рынки ожидают, что летом они вырастут с 2,5 до 3,7%. Таким образом, финансирование компаний и домохозяйств станет дороже, что ударит по инвестициям, предполагает СМИ.







