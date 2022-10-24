Война Украины и России: что происходит с экономиками двух стран после 8 месяцев конфликта

В понедельник, 24 октября, мы вступили в девятый месяц с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Какие главные экономические выводы (для Украины и для РФ) можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

К счастью прогноз Всемирного банка по падению ВВП Украины не оправдался

Украинский экономист, ректор-основатель American University Kyiv Роман Шеремета напоминает, что изначальный прогноз Всемирного банка предполагал падение ВВП Украины на 40-45%.

"К счастью, он не оправдывается. Хоть ситуация, действительно, сложная, – отмечает эксперт. – Многие украинцы чувствует на себе проблемы во всех сферах своей жизни, теперь еще и с энергетикой. Но на самом деле, сейчас общая экономическая ситуация улучшилась. К примеру, НБУ переоценил падение ВВП в позитивную сторону. Теперь прогнозируется, что оно составит 30-35%. Произошло оживление бизнеса. Если в начале войны около 80% украинского бизнеса остановилось, то сейчас он адаптировался. Мы открыли зерновые коридоры, есть значительная финансовая помощь от США и ЕС. Это помогает украинскому правительству финансировать социальные вещи, а бизнесу – держаться на плаву".

Огромным позитивным эффектом обладает и то, продолжает Роман Шеремета, что Украина деоккупировала уже немало своих территорий. Это, в том числе, помогает в смысле восстановления бизнеса, появления новых рабочих мест.

"Из негатива последнего времени – ударами россиян у нас серьезно уничтожается энергетическая структура, логистика. Но в целом, – подчеркивает эксперт, – ситуация более оптимистичная, чем прогнозировалось в начала российского вторжения".

Что касается экономических реалий страны-агрессора, то прогнозировалось, что ее ВВП упадет на 10%. Пока этого нет, то проблемы у РФ в другом, отмечает Роман Шеремета. Речь, поясняет он, о долгосрочном влиянии санкций и исхода массы компаний с российского рынка.

"Более тысячи известных компаний покинули ее рынок. Включая Siemens, которая была там с царских времен, – акцентирует экономист. – Санкции, к сожалению, не смогли остановить агрессию, но они имеют долгосрочное влияние, которое неминуемо приведет к распаду российской империи. Капитализация компаний, которые ушли из РФ, составляет около 1 триллиона долларов. Именно столько страна-агрессор безвозвратно потеряла, как и миллионы рабочих мест. И чем дальше, тем больше будет проблем у России, потерявшей международные инвестиции, доступ к международному капиталу, рынки сбыта. Это долгосрочный эффект. Ожидания на следующие годы – российский ВВП будет продолжать падать, а украинский, напротив, расти".

Без кардинальных перемен, в том числе во взглядах на экономику, мы не сможем нормально восстановиться

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Основной экономический вывод на данный момент – олигархическая экономика Украины в результате войны перестанет существовать. А это означает, что после войны придется переосновывать экономику Украины".

Будет ли это сделано — под большим вопросом, считает эксперт.

"Пока власть в экономической сфере ведет себя, будто войны нет, и нет отъезда семи миллионов человек. Похоже, руководство страны думает, что всё так как-нибудь рассосется. Что Запад даст денег на восстановление, и как то всё по чуть-чуть начнет восстанавливаться. Но без кардинальных перемен, в том числе во взглядах на экономику, мы не сможем нормально восстановиться, – уверен Даниил Монин. – Война уже показала, что именно экономический фронт – самое слабое место Украины, потому что элиты всегда мыслили в стиле ренты, а не процветания страны".

Структура и модель национальной экономики, установившиеся до войны практики хозяйствования, будут кардинально изменены

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко считает, что главный экономический вывод, который формируется в ходе этой войны, – это развенчание мифа о том, что с помощью международных экономических санкций можно сдержать, остановить или победить агрессора. Ровно, как и то, что с помощью всесторонней финансовой и технической поддержки экономики жертвы агрессии можно усилить ее обороноспособность.

"И то, и другое важно до войны, или вместо войны – как превентивные меры. Во время же войны определяющими остаются только наличие вооружения, подготовка и мотивация военнослужащих, терпение и сплоченность общества", – поясняет эксперт.

По его мнению, второй вывод или факт, который также не был для многих очевидным до войны, заключается ровно в противоположном – тогда как цивилизованный мир воспринимает санкции как инструмент сдерживания, агрессор видит в любом доступном ему экономическом рычаге – оружие.

"Третий масштабный вывод, который важно уже сейчас всем нам осознавать и включаться в этот процесс, – структура и модель национальной экономики, установившиеся до войны практики хозяйствования будут кардинально изменены, вынужденно адаптируются и под условия долгосрочной войны, и под цели послевоенного восстановления, и под задачи реального интегрирования в европейское экономическое пространство. В то время как качественный изменения российской экономики будет проходить в обратном направлении, в сторону изоляции, архаизации, деградации", – прогнозирует Александр Гаврутенко.

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