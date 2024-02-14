В 2023 году объем иностранной валюты, которую россияне хранят в наличных, уменьшился на $410 млн. Теперь этот объем составляет $97,24 млрд.

Из-за войны против Украины россияне продолжают беднеть. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times со ссылкой на статистические данные Центрального банка РФ, валютные сбережения россиян уменьшились впервые с 2018 года, когда регулятор начал публиковать соответствующую статистику.

Как отмечает издание, в 2022 году, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, объем наличной валюты у россиян увеличился на $12,05 млрд.

Отмечается, что самый слабый прирост валютных наличных у российских граждан был зафиксирован в 2021 году. Тогда соответствующий показатель вырос на $410 млн.

Согласно данным Центробанка РФ, объем наличной валюты на руках у населения начал планомерно сокращаться с апреля 2023 года. В частности, с апреля по сентябрь объем сбережений упал почти на $2,5 млрд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

