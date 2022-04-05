Возобновление продолжается: что происходит на рынке труда в Украине

После вторжения России многие потеряли свою работу, а некоторые компании вынуждены были свернуть свою деятельность. Эксперты рассказали, каковы дела на рынке труда. В Work.ua. проанализировали ситуацию в марте-апреле 2022 года. О том, что происходит на рынке труда, рассказал основатель и руководитель Work.ua. Артур Михно.

Рынок труда начинает восстанавливаться (фото из открытых источников)

По словам специалиста, возобновление продолжается. А для работодателей открываются новейшие возможности.

"На протяжении последних недель мы в Work.ua наблюдаем постоянный и достаточно динамичный рост основных показателей рынка труда в Украине. Все они достаточно положительные с точки зрения тренда. Хотя еще и далеки по абсолютным показателям от довоенных", — сообщил Артур Михно.

Следовательно, в Work.ua привели несколько важных доказывающих фактов — рынок труда в Украине понемногу восстанавливается, в частности:

-10 000 актуальных вакансий на сегодняшний день – это в 2 раза больше, чем после начала войны. Новый рекорд нового этапа. 4 апреля количество актуальных вакансий на Work.ua пересекло отметку в 10 000. Еще три недели назад было 5000 вакансий.

- В течение месяца среднее количество новых вакансий, публикуемых ежедневно тоже постоянно росло и тоже выросло в 2 раза! Так что можем говорить об устойчивом и динамичном тренде! Количество новых опубликованных вакансий по неделям: 7-13 марта: 2323 новых вакансий, 14-20 марта: 3733 новых вакансий, 21-27 марта: 4100 новых вакансий, 28 мар-3 апр: 5 295 новых вакансий.

– Количество компаний, имеющих актуальные вакансии также возросло в 2 раза в течение последнего месяца! Компании с актуальными вакансиями: 15 марта — 3029 компаний, 4 апреля — до 6025 компаний

- Посещаемость сайта Work.ua соискателями достигла уровня 75% от довоенного состояния и составляет более 300 тыс. соискателей в день

Продолжает расти каждый день последние 5 недель.

– Количество отзывов на вакансии достигло уровня 75% от довоенного состояния. А среднее количество отзывов на одну вакансию более чем в 5 раз выше, чем в довоенное время!

В общем, эксперты делают положительные выводы, хотя рынок все еще в глубоком кризисе.

"Рынок все еще в глубоком кризисе и общее количество вакансий меньше в 8 раз, чем в довоенный период. Было свыше 80 тыс., сейчас больше 10 тыс. Рост количества новых вакансий продолжается еженедельно и в течение месяца вырос почти в 2 раза. Невероятные возможности для тех, кто готов нанимать. Активность соискателей сверхвысокая и на одну вакансию почти в 5 раз больше отзывов, чем в довоенное время", — подытожили в компании.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как не упустить свой шанс – найти занятость по душе.

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