Возвращение украденного или новый долг: чем станут «деньги Януковича»

Как известно, президенту-беглецу Виктору Януковичу в свое время удалось вывести за границу миллиарды гривен. Украина смогла вернуть лишь часть из этих средств. По словам замруководителя МИД Украины Евгения Енина, в госбюджет возвратился 1,5 млрд долларов (почти 42 млрд гривен). Количество наличных составило основную часть этих денег — около 1,3 млрд долларов. Все остальное хранилось в ценных бумагах.

Украина вернула 1,5 млрд долларов из «денег Януковича». Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Резонным вопросом — куда делись эти деньги, задался президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Заинтересовавшись темой, портал "Комментарии" обратился за разъяснениями к экспертам. Специалисты попытались объяснить, существовали ли на самом деле "деньги Януковича" и если да, то на что их потратили.

Вернули лишь "хвост" финансовой схемы беглого президента и его окружения

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ отмечает, что т.н. "деньги Януковича" были включены в доходы бюджета еще при президентстве Порошенко и были потрачены на оборонные цели, для чего издали специальный закон.

"Есть известная история с деньгами, которые арестовывались, о них писал генпрокурор Юрий Луценко. Чуть ли не торжественно нажимали некую кнопку операциониста, отправляя деньги на оборону. А вот насколько эффективно они были потрачены — оценку должно было дать комплексное расследование, которое следовало провести по комплексу оборонных затрат времен Порошенко. Но этого сделано не было", — подчеркивает эксперт.

Алексей Кущ также обращает внимание, что в случае с "деньгами Януковича" речь идет не о "живых" деньгах, а о ценных бумагах, выпущенных в виде украинских облигаций внешнего займа (еврооблигаций).

"Они принадлежали нескольким компаниям-нерезидентам, которые потом пытались судиться с Украиной за эти активы. И судьба этих разбирательств еще до конца не ясна. Там на самом деле были нарушены определенные процедуры, в том числе по сбору доказательной базы. Всё было сделано коряво с точки зрения юридического сопровождения со стороны государства", — отмечает Кущ.

По его словам, неправильно утверждать, что мы вернули "капитал Януковича". Скорее — лишь "хвост" финансовой схемы беглого президента и его окружения.

"Как работает схема по облигациям. Есть некое тело. С его помощью путем высокочастотных продаж (когда они переходят из рук в руки) накручивается доход, который потом легализуется. Используется, чтобы показывать легальное происхождение десятков и сотен миллионов долларов. Так происходила легализация капитала, который зарабатывался во времена Януковича. Но это — предположение, которое нужно было качественно доказать в суде", — акцентирует эксперт.

Алексей Кущ высказывает предположение, какие еще схемы могли использоваться для полулегальной коррупции.

"Например, бизнес, который хотел получить некий тендер или послабления, мог продать эти еврооблигации с убытком для себя и прибылью для стороны, которая покупала. Так происходила не только передача взятки, но и ее моментальная легализация. Практически без каких-либо рисков", — объясняет специалист.

Януковича, по мнению эксперта, можно представить как ящерицу, которая побежала, ее попытались схватить, а хвост в виде еврооблигаций остался в Украине. Основную же часть легализованного капитала он унес на себе.

"Живых" денег не было. Еврооблигации — обязательство Украины выплатить определенную сумму в будущем владельцам облигаций. Соответственно, когда они были экспроприированы государством Украина, оказалось, что оно должно себе — в будущем. "Живых" денег не было. На их сумму нужно было просто уменьшить госдолг", — резюмирует Алексей Кущ.

Эксперт подчеркивает, что этого не сделали — решили монетизировать, пустить в дальнейший оборот. То есть получили за них деньги, скорее всего, с помощью госбанков. Кущ говорит, что, вероятно, по этим еврооблигациям всё равно придется платить государству Украина. Вопрос лишь в том, в чьих руках они окажутся.

Все дело — в еврооблигациях

Единственный способ вывести деньги за границу в ценных бумагах и возвратить эти средства в госбюджет без появления реальных денег на счетах Госказначейства — если этими ценными бумагами были гривневые или валютные ОВГЗ, или же так называемые суверенные еврооблигации. Так считает экономический эксперт Александр Гаврутенко.

"В таком случае возврат этих ценных бумаг государству означает, что оно их не должно погашать. Или же что они погашаются автоматически без движения средств", — поясняет эксперт.

По мнению Александра Гаврутенко, это вполне возможный сценарий событий, который можно реализовать при условии, если государству удалось доказать, что эти ОВГЗ или евробонды принадлежали Януковичу или связанным с ним лицам.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения эксперты о вероятной причастности еще одного экс-президента — Петра Порошенко — к оффшорным компаниям для приобретения дорогостоящих предметов искусства. Детали ищите в нашем материале.

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