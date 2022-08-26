Возврат акциза на топливо: как отреагируют цены на АЗС

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Давиденко Евгения
Повышение акциза произойдет за счет прибыли трейдеров
Возвращение акциза на топливо – правильная в условиях
войны инициатива. При этом предложенная ставка – 100 евро за 1000 л – в целом незначительно
скажется на ценах для потребителей. Об этом сообщил аналитик консалтинговой
компании "НЕФТЕРЫНОК" Александр Сиренко.
По словам Сиренко, правительство совершило ошибку,
обнулив акциз в марте.
По его словам, причинами такой ситуации на рынке могут
быть некомпетентность кадров в правительстве или коррупция.
Александр Сиренко считает, что автолюбитель, который
будет заправляться дизелем или бензином, не почувствует введения акциза 100
евро за 1000 л.
Несколько иначе обстоят дела со сжиженным газом.
Ранее депутаты ВРУ провалили голосование о включении
законопроекта №7668, предлагающего возвращение акцизов на топливо. Инициативу правительства
повторно вынесут на рассмотрение в финансовом комитете 29 августа. В
правительстве планируют аккумулированные средства направить на ремонт дорог,
мостов.
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