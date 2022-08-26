Возврат акциза на топливо: как отреагируют цены на АЗС





Повышение акциза произойдет за счет прибыли трейдеров

Возвращение акциза на топливо – правильная в условиях войны инициатива. При этом предложенная ставка – 100 евро за 1000 л – в целом незначительно скажется на ценах для потребителей. Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании "НЕФТЕРЫНОК" Александр Сиренко.



"В цене на АЗС включена излишняя прибыль трейдеров. Розничные операторы получали около $800 на тонне. Это около 20 грн на литре бензина, дизеля. Было бы логично ее направить в госбюджет", — сказал он.

По словам Сиренко, правительство совершило ошибку, обнулив акциз в марте.

"Низких цен так и не дождались. Стоимость не снизились на тело налогов. Так, если в цене было 9 – 12 грн налогов, то в целом цена топлива снизилась только на 5 – 6 грн. Те, кто продает топливо, просто забрали себе разницу", — добавляет эксперт.

По его словам, причинами такой ситуации на рынке могут быть некомпетентность кадров в правительстве или коррупция.

Как новый акциз отразится на ценах на заправках

Александр Сиренко считает, что автолюбитель, который будет заправляться дизелем или бензином, не почувствует введения акциза 100 евро за 1000 л.

Несколько иначе обстоят дела со сжиженным газом.

"Сжиженный газ не регулируется, на этом рынке больше игроков, конкуренция выше. В то же время маржа низкая. С введением акциза цена в рознице повысится, но несущественно — на пару гривен", — отмечает специалист.

Ранее депутаты ВРУ провалили голосование о включении законопроекта №7668, предлагающего возвращение акцизов на топливо. Инициативу правительства повторно вынесут на рассмотрение в финансовом комитете 29 августа. В правительстве планируют аккумулированные средства направить на ремонт дорог, мостов.





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